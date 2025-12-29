Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:54

Топливный кризис отступает? Петербургская биржа фиксирует позитивный разворот для АЗС

Рентабельность продаж бензина АИ-92 составила 11,3% — Антон Карпов

После осеннего провала розничные автозаправки в России в декабре вернулись к положительной маржинальности: разница между ценами в опте и на колонке снова позволяет АЗС работать "в плюс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова. По его словам, улучшение затронуло и бензин, и дизельное топливо, а показатели на конец третьей декады месяца вышли в устойчивую положительную зону.

Маржинальность снова в плюсе: что показывают расчёты

Карпов рассказал, что биржа регулярно отслеживает соотношение оптовых и розничных цен и оценивает реальную доходность сетей с учетом логистики.

"Мы регулярно мониторим уровень цен на АЗС и соотношение с оптовыми ценами. Сейчас ситуация улучшилась. Маржинальность АЗС с учетом дополнительных расходов по доставке на 22 декабря положительная и составила по Аи-92 — 24,3%, Аи-95 — 21,4%, летнему дизтопливу — 32,2%, зимнему сорту — 22,9%", — прокомментировал он текущую ситуацию на рынке топлива.

Эти цифры означают, что в декабре розница смогла восстановить "подушку" после напряжённого периода в конце лета и осенью.

Кроме того, Карпов уточнил показатели рентабельности с учетом дополнительных и операционных расходов, то есть более "жёсткую" оценку финансового результата. По его словам, и она остается положительной: Аи-92 — 11,3%, Аи-95 — 9,6%, летнее дизтопливо — 21,5%, зимнее — 12,2%. Таким образом, в декабре улучшение фиксируется не только на уровне "валовой маржи", но и после учета затрат, которые прямо влияют на конечную прибыльность станции.

Контраст с ноябрём и причины разворота рынка

Ещё в ноябре ситуация выглядела иначе: маржинальность продаж бензина и дизтоплива на АЗС находилась в минусе, о чём РИА Новости сообщали аналитики исследовательской группы "Петромаркет". Тогда розница сталкивалась с высокой стоимостью закупки и не могла быстро переложить рост цен на потребителя, чтобы сохранить доходность. Декабрьские расчёты, по словам Карпова, показывают, что этот разрыв постепенно сократился.

Фон для разворота сформировался после осеннего ценового пика: оптовые и розничные цены на бензин в России рекордными темпами росли летом и осенью. В конце октября биржевые котировки начали снижаться, и этот тренд со временем отразился на заправках. В результате, как отмечается в материале, началась постепенная стабилизация соотношения опта и розницы, что и привело к возвращению маржинальности в положительную зону.

Розничные цены снижаются с ноября: динамика по данным Росстата

Снижение на колонках стало заметным статистически: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Этот момент стал сигналом, что рынок начал охлаждаться после затяжного роста. Дальше тенденция продолжилась, и динамика закрепилась.

Как уточняется, снижение розничных цен фиксируется уже семь недель подряд. Это важно для восприятия рынка потребителями: регулярное снижение чаще воспринимается как тренд, а не как разовое колебание. На этом фоне позитивные показатели маржинальности в декабре отражают, что баланс между закупочной стоимостью и ценой на АЗС стал более комфортным для розницы.

