Газ отключили — ситуацию взяли под особый контроль: что происходит в Большой Ялте

Отключение газа в ряде посёлков Большой Ялты стало предметом внимания надзорных органов. Правоохранители заявили о контроле за соблюдением прав граждан, временно оставшихся без газоснабжения, а также за тем, как организованы и проводятся восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В надзорном ведомстве подчёркивают, что ситуация затрагивает значительное число жителей, поэтому особое внимание уделяется как срокам восстановления подачи газа, так и действиям ответственных служб.

Контроль за восстановительными работами

Прокуратура взяла под контроль не только соблюдение прав абонентов, но и весь ход ремонтных мероприятий. Речь идёт о проверке своевременности и качества работ, а также о том, чтобы жители получали необходимую информацию о сроках и этапах восстановления газоснабжения.

В случае выявления нарушений законодательства или необоснованного затягивания сроков надзорное ведомство намерено принимать меры прокурорского реагирования.

Причины отключения газа

Как ранее сообщали в Минтопэнерго Крыма, подача газа была прекращена из-за необходимости проведения внеплановых работ на газопроводе среднего давления. Такие меры связаны с обеспечением безопасности эксплуатации сетей и предотвращением возможных аварийных ситуаций.

В настоящее время без газа остаются жители посёлков Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда. Отключение затронуло порядка 4,5 тысячи абонентов, включая жилые дома и социальные объекты.

Сроки возобновления газоснабжения

В профильном министерстве обозначили поэтапный график восстановления подачи газа. В первую очередь ресурс планируют вернуть на объекты, имеющие социальное значение.

"Газоснабжение объектов социальной инфраструктуры планируется восстановить до 18:00 4 января, абонентов — до 18:00 6 января", — сообщается в официальной информации.

Прокуратура продолжит контролировать ситуацию до полного возобновления газоснабжения и устранения всех последствий отключения.