Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:41

Вздутие после ужина: шесть привычных продуктов, которые работают против вас

Бобовые и крестоцветные овощи вызывают газообразование из-за олигосахаридов и рафинозы

Газообразование — естественный процесс, сопровождающий пищеварение. Однако у некоторых людей оно проявляется особенно сильно, и тогда привычные продукты могут становиться источником дискомфорта. Чтобы понять, какие блюда чаще всего провоцируют вздутие живота и метеоризм, стоит взглянуть на список основных "подозреваемых".

Почему мы пускаем газы

Когда мы едим, пища расщепляется ферментами и бактериями кишечника. Этот процесс сопровождается выделением газов — метана, углекислого газа и водорода. Часть из них выходит наружу. Среднестатистический человек делает это около 13-21 раза в день — цифра, подтверждённая исследованиями. Причина — неперевариваемые углеводы, которые становятся питанием для микробов.

Бобовые

Фасоль, нут, горох и чечевица содержат олигосахариды — сложные углеводы, которые тонкий кишечник не способен усвоить. Они попадают в толстую кишку, где перерабатываются бактериями с выделением газа. Чтобы уменьшить эффект, бобовые рекомендуют замачивать перед приготовлением, а также использовать специи вроде имбиря или тмина.

Крестоцветные овощи

Брокколи, брюссельская и цветная капуста богаты клетчаткой и рафинозой. Этот сахар трудно переваривается, и в результате активного брожения образуются газы. Чтобы снизить нагрузку, такие овощи лучше готовить недолго и избегать употребления в сыром виде.

Молочные продукты

До 65% взрослых испытывают проблемы с перевариванием молочных продуктов. Причина — дефицит фермента лактазы, расщепляющего лактозу. В итоге сахар попадает в толстый кишечник, где запускает брожение. Иногда помогает переход на обезжиренные варианты молочных продуктов или приём пробиотиков, улучшающих пищеварение.

Газированные напитки

Любой лимонад, квас или даже газированная вода — источник лишнего углекислого газа. Он быстро расширяется в желудке, провоцируя чувство вздутия. Исследования показывают, что у людей, пьющих газировку, уровень метеоризма значительно выше, чем у тех, кто выбирает обычную воду.

Искусственные подсластители

Сукралоза и аспартам, которые добавляют в "диетические" сладости, нередко вызывают вздутие живота. Учёные отмечают, что такие вещества повышают выработку газов в кишечнике. Более мягкий вариант — натуральные подсластители вроде мёда или кленового сиропа.

Жареная пища

Блюда во фритюре или на сковороде задерживаются в желудке дольше обычного. Жиры и избыток соли замедляют пищеварение, провоцируя брожение и метеоризм. Дополнительный фактор — задержка жидкости в организме, которая усиливает дискомфорт.

Фрукты

Яблоки, персики и бананы — безусловно полезные продукты, но именно они могут вызывать газы из-за высокого содержания клетчатки и фруктозы. Непереваренные сахара становятся пищей для бактерий, а результат — характерные звуки и вздутие.

Овёс

Овсянка полезна для сердца и пищеварения, но её клетчатка активно ферментируется в кишечнике. Для людей с чувствительным желудком это может обернуться неприятным "аккомпанементом".

Как уменьшить газообразование

Важно отслеживать, как именно организм реагирует на разные продукты. Чтобы снизить неприятные ощущения, стоит:

  • есть медленнее и тщательно пережёвывать пищу;
  • включать в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи;
  • замачивать и правильно готовить бобовые и овощи;
  • умерить употребление газированных напитков и жареных блюд.

Иногда же проще отнестись к ситуации с юмором и не воспринимать естественные процессы слишком серьёзно.

