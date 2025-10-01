Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение

В Ямало-Ненецком автономном округе уже 350 семей воспользовались региональной программой поддержки по компенсации расходов на подключение жилья к газовым сетям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Размер и условия выплат

Компенсация составляет от 250 до 300 тысяч рублей, что покрывает значительную часть затрат на установку оборудования. Программа доступна для 17 категорий граждан, включая:

участников СВО,

ветеранов Великой Отечественной войны,

многодетные семьи,

семьи с детьми-инвалидами.

"Все расходы на подключение нам обошлись в 270 тысяч рублей, нам компенсировали 250 из них. Это значительная помощь региона", — рассказала жительница Салехарда Мария Долгачева.

Где больше всего подключений

Лидером по числу получателей компенсации стал Салехард. Семьи отмечают, что переход на газовое отопление позволяет заметно снизить коммунальные расходы по сравнению с использованием электричества.

Как оформить выплату

Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить:

договор и акт подключения к газораспределительной сети,

акт сверки расчётов с профильной организацией.

Подать заявление можно через сайт департамента ТЭК и ЖКХ или в МФЦ по месту жительства.

Расширение программы

С прошлого года программа действует не только для владельцев индивидуальных домов, но и для жителей:

блокированной застройки,

садовых и дачных товариществ.

Кроме того, отменено требование постоянной регистрации: достаточно быть собственником жилья.