Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение
В Ямало-Ненецком автономном округе уже 350 семей воспользовались региональной программой поддержки по компенсации расходов на подключение жилья к газовым сетям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.
Размер и условия выплат
Компенсация составляет от 250 до 300 тысяч рублей, что покрывает значительную часть затрат на установку оборудования. Программа доступна для 17 категорий граждан, включая:
-
участников СВО,
-
ветеранов Великой Отечественной войны,
-
многодетные семьи,
-
семьи с детьми-инвалидами.
"Все расходы на подключение нам обошлись в 270 тысяч рублей, нам компенсировали 250 из них. Это значительная помощь региона", — рассказала жительница Салехарда Мария Долгачева.
Где больше всего подключений
Лидером по числу получателей компенсации стал Салехард. Семьи отмечают, что переход на газовое отопление позволяет заметно снизить коммунальные расходы по сравнению с использованием электричества.
Как оформить выплату
Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить:
-
договор и акт подключения к газораспределительной сети,
-
акт сверки расчётов с профильной организацией.
Подать заявление можно через сайт департамента ТЭК и ЖКХ или в МФЦ по месту жительства.
Расширение программы
С прошлого года программа действует не только для владельцев индивидуальных домов, но и для жителей:
-
блокированной застройки,
-
садовых и дачных товариществ.
Кроме того, отменено требование постоянной регистрации: достаточно быть собственником жилья.
