В Польше официально откроется первый постоянный гарнизон армии США. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.
Американский гарнизон придет на смену региональной группе поддержки, которая до этого момента много лет дислоцировалась на территории Польши. В церемонии преобразования группы в гарнизон примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блашак", - говорится в сообщении, передает РИА "Новости".
Известно, что Польский гарнизон армии США станет восьмым постоянным гарнизоном американски вооруженных в Европе и первым постоянным гарнизоном иностранных войск в современной Польше.
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