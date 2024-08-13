Чесночный крем-суп со сливками, картофелем и гренками: изумительно вкусный и ароматный

Чесночный крем-суп по этому рецепту готовится очень просто. Сливки придают ему нежную текстуру, а картофель делает блюдо сытным и дарит заряд энергии на несколько часов. Мы предлагаем рецепт на мясном бульоне, но если вы вегетарианец, просто замените основу на овощной бульон или воду - получится ничуть не хуже.
Ингредиенты на 6 порций:
- Картофель - 500 г.
- Чеснок - 50 г (примерно 2 головки).
- Лук - 100 г (одна большая луковица или 2 маленьких).
- Сливочное масло - 50 г.
- Сливки 100 мл (20% либо, если любите пожирнее - 33%).
- Лавровый лист - 1 шт.
- Мясной бульон - 1 л.
- Соль, перец - по вкусу.
- Багет или белый хлеб - несколько кусочков.
- Зелень для подачи.
Приготовление:
- Картофель очистить и залить холодной водой.
- Лук и чеснок очистить. Порезать лук крупно, зубчики чеснока - на половинки. Обжарить в кастрюле на сливочном масле до мягкости. Не переборщите, иначе цвет супа изменится.
- Картофель нарезать небольшими кубиками.
- В кастрюлю с чесноком и луком влить бульон, добавить лавровый лист. Довести до кипения.
- Добавить в суп картофель и варить при слабом кипении 15-20 минут, пока он не станет мягким. Посолить и поперчить.
- Вытащить лавровый лист.
- Влить в кастрюлю сливки и снять суп с огня.
- Пюрировать всё погружным блендером до однородности.
- Кусочки багета обжарить на сливочном масле или подсушить в духовке.
- Разлить суп по тарелкам, добавить гренки и украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Фото: Freepik/chandlervid85.
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