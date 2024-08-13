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Как приготовить чесночный крем-суп: простой рецепт
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Чесночный крем-суп со сливками, картофелем и гренками: изумительно вкусный и ароматный

Как приготовить чесночный крем-суп: простой рецепт

Чесночный крем-суп по этому рецепту готовится очень просто. Сливки придают ему нежную текстуру, а картофель делает блюдо сытным и дарит заряд энергии на несколько часов. Мы предлагаем рецепт на мясном бульоне, но если вы вегетарианец, просто замените основу на овощной бульон или воду - получится ничуть не хуже.

Ингредиенты на 6 порций:

  • Картофель - 500 г.
  • Чеснок - 50 г (примерно 2 головки).
  • Лук - 100 г (одна большая луковица или 2 маленьких).
  • Сливочное масло - 50 г.
  • Сливки 100 мл (20% либо, если любите пожирнее - 33%).
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Мясной бульон - 1 л.
  • Соль, перец - по вкусу.
  • Багет или белый хлеб - несколько кусочков.
  • Зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Картофель очистить и залить холодной водой.
  2. Лук и чеснок очистить. Порезать лук крупно, зубчики чеснока - на половинки. Обжарить в кастрюле на сливочном масле до мягкости. Не переборщите, иначе цвет супа изменится.
  3. Картофель нарезать небольшими кубиками.
  4. В кастрюлю с чесноком и луком влить бульон, добавить лавровый лист. Довести до кипения.
  5. Добавить в суп картофель и варить при слабом кипении 15-20 минут, пока он не станет мягким. Посолить и поперчить.
  6. Вытащить лавровый лист.
  7. Влить в кастрюлю сливки и снять суп с огня.
  8. Пюрировать всё погружным блендером до однородности.
  9. Кусочки багета обжарить на сливочном масле или подсушить в духовке.
  10. Разлить суп по тарелкам, добавить гренки и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik/chandlervid85.

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