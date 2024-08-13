Чесночный крем-суп со сливками, картофелем и гренками: изумительно вкусный и ароматный

Чесночный крем-суп по этому рецепту готовится очень просто. Сливки придают ему нежную текстуру, а картофель делает блюдо сытным и дарит заряд энергии на несколько часов. Мы предлагаем рецепт на мясном бульоне, но если вы вегетарианец, просто замените основу на овощной бульон или воду - получится ничуть не хуже.

Ингредиенты на 6 порций:

Картофель - 500 г.

Чеснок - 50 г (примерно 2 головки).

Лук - 100 г (одна большая луковица или 2 маленьких).

Сливочное масло - 50 г.

Сливки 100 мл (20% либо, если любите пожирнее - 33%).

Лавровый лист - 1 шт.

Мясной бульон - 1 л.

Соль, перец - по вкусу.

Багет или белый хлеб - несколько кусочков.

Зелень для подачи.

Приготовление:

Картофель очистить и залить холодной водой. Лук и чеснок очистить. Порезать лук крупно, зубчики чеснока - на половинки. Обжарить в кастрюле на сливочном масле до мягкости. Не переборщите, иначе цвет супа изменится. Картофель нарезать небольшими кубиками. В кастрюлю с чесноком и луком влить бульон, добавить лавровый лист. Довести до кипения. Добавить в суп картофель и варить при слабом кипении 15-20 минут, пока он не станет мягким. Посолить и поперчить. Вытащить лавровый лист. Влить в кастрюлю сливки и снять суп с огня. Пюрировать всё погружным блендером до однородности. Кусочки багета обжарить на сливочном масле или подсушить в духовке. Разлить суп по тарелкам, добавить гренки и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik/chandlervid85.