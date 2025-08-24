Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:13

Перезревший чеснок хранится хуже картошки: как не упустить момент

Агрономы объяснили, по каким признакам определить готовность чеснока к уборке

Собрать урожай слишком рано — значит получить рыхлые недозрелые головки. Потянуть с уборкой — испортить вкус и потерять "лежкость". Чтобы не упустить идеальный момент, важно обращать внимание не на календарь, а на реальные признаки зрелости.

Листья меняют цвет

Первым делом смотрим на наземную часть.
Когда нижние листья полностью пожелтели, а верхние ещё слегка зеленеют — пора браться за лопату. Ждать полного увядания всех листьев нельзя: перезревший чеснок хуже хранится.

Головка стала плотной

Аккуратно надавите пальцем на головку.
Если она плотная и упругая, значит, культура достигла зрелости.
Мягкая или рыхлая на ощупь структура — сигнал оставить чеснок в земле ещё на несколько дней.

Оболочка трескается

По мере созревания защитная оболочка становится тоньше и начинает растрескиваться, обнажая зубчики.
Это уже "последний звонок" — если затянуть, чеснок начнёт распадаться и потеряет часть влагозащиты.

Зубчики сформированы

У зрелого чеснока зубчики:

  • плотные,
  • хорошо отделяются друг от друга,
  • имеют чёткую форму.

Если они ещё "слипшиеся" — убирать рано.

Рост остановился

В начале сезона растение активно формирует наземную часть, а затем резко замедляет рост — это ещё один сигнал зрелости. В средней полосе оптимальное время уборки ярового чеснока обычно приходится на вторую половину августа — начало сентября.

Важно: убирайте урожай в сухую погоду — мокрая почва и влага на головках увеличивают риск гниения во время хранения.

