Перезревший чеснок хранится хуже картошки: как не упустить момент
Собрать урожай слишком рано — значит получить рыхлые недозрелые головки. Потянуть с уборкой — испортить вкус и потерять "лежкость". Чтобы не упустить идеальный момент, важно обращать внимание не на календарь, а на реальные признаки зрелости.
Листья меняют цвет
Первым делом смотрим на наземную часть.
Когда нижние листья полностью пожелтели, а верхние ещё слегка зеленеют — пора браться за лопату. Ждать полного увядания всех листьев нельзя: перезревший чеснок хуже хранится.
Головка стала плотной
Аккуратно надавите пальцем на головку.
Если она плотная и упругая, значит, культура достигла зрелости.
Мягкая или рыхлая на ощупь структура — сигнал оставить чеснок в земле ещё на несколько дней.
Оболочка трескается
По мере созревания защитная оболочка становится тоньше и начинает растрескиваться, обнажая зубчики.
Это уже "последний звонок" — если затянуть, чеснок начнёт распадаться и потеряет часть влагозащиты.
Зубчики сформированы
У зрелого чеснока зубчики:
- плотные,
- хорошо отделяются друг от друга,
- имеют чёткую форму.
Если они ещё "слипшиеся" — убирать рано.
Рост остановился
В начале сезона растение активно формирует наземную часть, а затем резко замедляет рост — это ещё один сигнал зрелости. В средней полосе оптимальное время уборки ярового чеснока обычно приходится на вторую половину августа — начало сентября.
Важно: убирайте урожай в сухую погоду — мокрая почва и влага на головках увеличивают риск гниения во время хранения.
