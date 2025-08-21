Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеснок
Чеснок
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:23

Признаки зрелости чеснока: когда собирать урожай

Пожелтевшие листья и плотные головки — признаки зрелого чеснока

Собрать чеснок слишком рано — значит получить недоформированные головки. Опоздать — потерять вкус, плотность и способность храниться. Поэтому каждому огороднику важно уметь увидеть тот самый момент, когда культура действительно созрела.

На что обратить внимание

Изменение окраски листьев
Первым сигналом служит пожелтение нижних листьев. Если они полностью высохли, а верхняя часть всё ещё остаётся зелёной — самое время приступать к уборке. Ждать полного увядания всей ботвы не стоит.

Плотность головки
Легко сожмите головку пальцами. Зрелый чеснок — плотный и упругий. Если головка ещё мягкая и рыхлая, ей нужно "дозреть".

Состояние оболочки
У зрелого чеснока оболочка становится тоньше и начинает слегка трескаться, открывая зубчики. Это тонкий момент: дальше трещины только увеличатся, и головка начнёт рассыпаться.

Структура зубчиков
Хорошо сформированные, плотные зубчики, которые легко отделяются друг от друга, — верный признак полной зрелости. Если зубчики с трудом различимы, значит собирать рано.

Замедление роста
В конце вегетации растение практически перестаёт наращивать массу. Если рост остановился, а остальные признаки совпадают — урожай готов.

Обычно яровой чеснок убирают во второй половине августа — начале сентября. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние растения.

Совет: приступайте к уборке только в сухую погоду — это снизит риск загнивания головок во время хранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц сегодня в 15:57

Древнеримский метод для современных теплиц: как защитить грунт на 2 года вперед

Осенняя обработка теплицы — ключ к урожаю следующего года. Как бороться с белокрылкой, правильно мыть конструкции, применять фунгициды и обновлять грунт. Секреты замены 15-20 см почвы и защита от зимних морозов.

Читать полностью » Фитофтора на томатах: когда овощи опасны и как их безопасно есть – ответ эксперта сегодня в 14:59

Секреты безопасного урожая: как защитить томаты от фитофторы и употреблять их в пищу

Фитофтора на томатах: как распознать опасность? Эксперт рассказал, можно ли есть зараженные овощи и как их правильно обработать для безопасности.

Читать полностью » Ксения Давыдова: как определить необходимость укрытия клубники в вашем регионе сегодня в 14:57

Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома

Агроном Ксения Давыдова объясняет: когда и как укрывать клубнику в разных регионах России. Секреты защиты кустов при снеге менее 30 см и резких морозах.

Читать полностью » Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть сегодня в 14:40

Листья — враги урожая: когда зелень мешает плодам перца созреть

Что делать, если перцы к осени остаются зелёными? Три приёма помогут ускорить их созревание и собрать яркий урожай до холодов.

Читать полностью » 3 секрета опытных дачников: когда копать чеснок, чтобы он хранился до весны сегодня в 13:59

Чесночные страдания: как не потерять урожай из-за неправильной уборки – определитесь со сроками сейчас

Узнайте, когда собирать урожай чеснока! Признаки зрелости, советы по уборке и хранению. Сохраните чеснок до весны, вовремя собрав урожай.

Читать полностью » Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Эксперты раскрыли секреты укрытия ежевики: почему критически важно дождаться -5°C в ноябре, чем опасно преждевременное утепление и как спасти кусты от выпревания с помощью агроволокна и лапника.

Читать полностью » Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки сегодня в 13:30

Ошибка с почвой — и розмарин засохнет, даже если ухаживать правильно

Розмарин может стать украшением вашего сада или кухни, если избежать главных ошибок. Секреты почвы, полива и ухода — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики сегодня в 12:59

Почему соседские цветы цветут даже в пекло: неожиданный инсайт про кристаллы влаги

Как уберечь растения в засуху? Советы агрономов: гидрогель и цеолит для влагоудержания, мульчирование почвы и капельный полив. Узнайте секреты подготовки грунта!

Читать полностью »

Новости
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
УрФО

Проблемы с доступом к "ВКонтакте" наблюдаются в Екатеринбурге, Тюмени и на Ямале
ЮФО

Солнечное лето продолжается: на курортах Сочи и Крыма хорошая погода до конца августа
Питомцы

Минсельхозпрод Подмосковья: в парках бесплатно привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев
Еда

Хирург: алкоголь после инсульта повышает риск смерти от повторного приступа
Авто и мото

УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов "Спайсер" на заводе в Ульяновске
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru