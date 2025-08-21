Признаки зрелости чеснока: когда собирать урожай

Собрать чеснок слишком рано — значит получить недоформированные головки. Опоздать — потерять вкус, плотность и способность храниться. Поэтому каждому огороднику важно уметь увидеть тот самый момент, когда культура действительно созрела.

На что обратить внимание

Изменение окраски листьев

Первым сигналом служит пожелтение нижних листьев. Если они полностью высохли, а верхняя часть всё ещё остаётся зелёной — самое время приступать к уборке. Ждать полного увядания всей ботвы не стоит.

Плотность головки

Легко сожмите головку пальцами. Зрелый чеснок — плотный и упругий. Если головка ещё мягкая и рыхлая, ей нужно "дозреть".

Состояние оболочки

У зрелого чеснока оболочка становится тоньше и начинает слегка трескаться, открывая зубчики. Это тонкий момент: дальше трещины только увеличатся, и головка начнёт рассыпаться.

Структура зубчиков

Хорошо сформированные, плотные зубчики, которые легко отделяются друг от друга, — верный признак полной зрелости. Если зубчики с трудом различимы, значит собирать рано.

Замедление роста

В конце вегетации растение практически перестаёт наращивать массу. Если рост остановился, а остальные признаки совпадают — урожай готов.

Обычно яровой чеснок убирают во второй половине августа — начале сентября. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние растения.

Совет: приступайте к уборке только в сухую погоду — это снизит риск загнивания головок во время хранения.