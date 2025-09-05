Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Посадка чеснока
Посадка чеснока
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:12

Ошибка с уборкой чеснока обойдётся зимой: как не потерять весь запас

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока

Своевременный сбор чеснока — залог его хорошего вкуса, качества и длительного хранения. Если убрать урожай слишком рано, головки окажутся недозрелыми, а при запоздалой уборке овощ начнёт терять свои свойства и будет хуже храниться. Определить оптимальный момент помогают несколько ключевых признаков.

Изменение окраски листьев

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние листвы. Сначала она ярко-зелёная, но постепенно начинает желтеть и подсыхать снизу вверх. Лучший момент для уборки наступает тогда, когда нижние листья уже пожелтели, а верхние ещё сохраняют часть зелени. Дожидаться полного увядания ботвы не рекомендуется — это может испортить качество урожая.

Плотность головок

Чтобы проверить готовность, достаточно слегка надавить на головку. Зрелый чеснок будет плотным и упругим. Если головка мягкая или рыхлая, ей нужно больше времени для созревания.

Состояние оболочки

По мере приближения к зрелости защитные чешуйки становятся тоньше, а иногда и растрескиваются, обнажая зубчики. Это явный сигнал, что пора собирать урожай. Главное — не допустить сильного растрескивания, иначе чеснок быстро потеряет лёжкость.

Структура зубчиков

У полностью созревшего чеснока зубчики сформированы, плотные и легко отделяются друг от друга. Если они рыхлые или слабо выражены, значит, овощ ещё не готов к уборке.

Замедление роста

Ещё один показатель — прекращение активного роста. В начале лета чеснок быстро наращивает листья и увеличивает головку, но ближе к моменту созревания этот процесс замедляется и полностью останавливается.

Опираясь на все эти признаки, огородник сможет точно определить оптимальное время для сбора чеснока и сохранить урожай свежим и качественным на долгие месяцы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 сентября в России вступят в силу уточняющие поправки к закону о садоводстве сегодня в 20:18

Закон обновили, но привычки садоводов останутся прежними

С 1 сентября вступают в силу поправки к закону о садоводстве. Они не ограничат дачников, а лишь уточнят действующие нормы и устранят противоречия.

Читать полностью » Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму сегодня в 19:22

Пока соседи копаются весной, морковь у вас уже в салате: вот чем выгоден подзимний посев

Жители Ульяновской области делятся секретом: посев моркови под зиму помогает облегчить весенние хлопоты и собрать урожай раньше всех.

Читать полностью » Секрет холодостойких цветов: какие растения выдержат осенние заморозки сегодня в 18:24

Устрой осени сюрприз: как сохранить цветущий сад, когда природа готовит заморозки

Конец лета и начало осени приносят садоводам не только красоту, но и непредсказуемые заморозки. Узнайте, как выбрать 7 холодостойких цветов, таких как эхинацея, хризантемы и астры, чтобы ваш сад оставался ярким и привлекательным в любую погоду.

Читать полностью » Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли сегодня в 17:09

Враги сада прячутся в страхе: этот натуральный спрей из цедры спасет всё

Узнайте, как сделать натуральный репеллент из цитрусовых пилингов, который защитит растения от муравьёв и тли без химии.

Читать полностью » В России введена ответственность за борщевик: штрафы и изъятие участков сегодня в 17:24

Борщевик атакует: жителей России могут лишить участков за игнорирование сорняка

В России вводится новый закон, который обяжет землевладельцев бороться с борщевиком. С 1 марта 2024 года участки, где сорняк не будет ликвидирован, могут быть изъяты. Это стало ответом на агрессивное распространение растения и его опасность для здоровья.

Читать полностью » Смесь банановой кожуры с уксусом улучшает рост растений и нейтрализует запахи сегодня в 17:18

Химия подводит, кожура банана творит чудеса: простая смесь из кожуры банана решит многие проблемы

Простая смесь банановой кожуры и уксуса превращается в удобрение для растений и натуральный освежитель воздуха для дома.

Читать полностью » Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство сегодня в 16:24

Бордосская смесь против болезни винограда: почему она до сих пор актуальна

Ложная мучнистая роса (милдью) – один из самых опасных врагов винограда. Узнайте, как распознать болезнь на ранних стадиях и какие меры помогут спасти до 70% урожая. Советы агронома и исторические факты о борьбе с грибком.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты сегодня в 16:13

Душистая мята растет круглый год: эти простые правила ухода за ней меняют всё

Простые секреты ухода помогут вырастить дома крепкую и ароматную мяту. Узнайте, как поливать, где разместить и когда обрезать растение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Еда

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья
Еда

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Еда

Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet