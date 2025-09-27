Цветы против вредителей: бархатцы делают с почвой то, что не под силу химии

Чеснок давно стал обязательной культурой на наших грядках. Он полезен в кулинарии, в народной медицине и в саду как естественный антисептик. Но у каждого садовода возникает вопрос: каким способом лучше его размножать, чтобы получить качественный урожай? На практике используют три варианта: зубки, бульбочки и однозубки.

Параллельно с чесноком в борьбе за здоровье почвы помогают и бархатцы. Эти яркие цветы не только украшают участок, но и выполняют роль природного "санитара", подавляя болезни и вредителей.

Сравнение способов размножения чеснока