Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярное употребление чеснока снижает уровень плохого холестерина и нормализует артериальное давление, что способствует предотвращению атеросклероза и заражения гриппом. Чеснок содержит аллицин — антиоксидант с противовирусными и противогрибковыми свойствами, сообщает News.Ru.
Этот компонент также улучшает кровообращение, минимизирует риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет ухудшение памяти у пожилых. Гусакова добавила, что чеснок является природным афродизиаком, улучшает репродуктивную функцию у мужчин, а также замедляет старение и способствует здоровью волос у женщин.
Фото: commons.wikimedia.org/Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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