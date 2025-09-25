Мороз или оттепель — одинаково опасно: почему чеснок в Ленобласти может погибнуть за одну ночь

Зимы в Ленинградской области непредсказуемы: то сырая оттепель, то резкий мороз. Поэтому садоводы часто задаются вопросом: нужно ли укрывать озимый чеснок? Ответ зависит не только от сорта, но и от особенностей климата региона.

Особенности климата Ленинградской области

Регион отличается повышенной влажностью и частыми перепадами температур. Морозы здесь не такие сильные, как в Сибири, но главная опасность для чеснока — вымокание и выпревание в оттепели. Если грядка окажется без защиты, посадки могут пострадать не меньше, чем от мороза.

Сравнение: укрытие чеснока в разных регионах