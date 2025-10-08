Один трюк с солью — и чеснок пролежит в кладовке до нового урожая

Чеснок — одна из тех культур, без которых не обходится ни одна кухня. Его добавляют в маринады, соусы, мясные и овощные блюда, используют в народной медицине и даже как природное средство для укрепления иммунитета. Но сохранить чеснок свежим до весны удаётся далеко не всем. Одни сталкиваются с тем, что головки начинают прорастать, другие — что они пересыхают или покрываются плесенью. Чтобы избежать этих ошибок, важно понимать, какие условия ему нужны для правильного хранения и чем различаются озимые и яровые сорта.

Что важно знать о хранении чеснока

Главные враги чеснока — влага, свет и отсутствие воздуха. Даже незначительная сырость способна вызвать гниение, а яркий свет — активизировать рост побегов. Оптимальная среда для хранения должна быть сухой, тёмной и хорошо проветриваемой. Также большое значение имеет температура: она зависит от типа чеснока — озимого или ярового.

Сравнение озимого и ярового чеснока