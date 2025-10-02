Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Словарь
Словарь
© Freepik is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:43

Чесночный апокалипсис в США: книга, которая прогоняет вампиров прямо с полок

Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока

Американская писательница Дженнифер Арментроут решила порадовать фанатов мистики и кулинарии необычным способом: она выпустила лимитированное издание книги, отпугивающее… вампиров. Проект создан в сотрудничестве с брендом соусов Hellmann's и получил название "Первобытная кровь и кости". В преддверии Хэллоуина этот роман стал настоящим хитом благодаря оригинальной идее — текст напечатан чернилами с запахом чеснока.

Книга, которая пахнет

Нет, это не шутка и не маркетинговый трюк без смысла. Автор уверена, что аромат чеснока делает книгу уникальной, а заодно выполняет "защитную функцию" для читателей от вампироподобных персонажей произведения — Крейвенов. По словам писательницы, это не только развлечение, но и способ сделать чтение более интерактивным.

Сюжет романа развивается вокруг героев Поппи, Кастила и Кирана. События начинаются с того, что Поппи не должна была проснуться, но это случается, и последствия оказываются катастрофическими. Древние силы пробуждаются и меняют облик главных персонажей так, как они даже не могли предположить.

"Однако сейчас их это совсем не волнует", — говорится в синопсисе.

Рецепты по мотивам книги

Фанаты, купившие издание, получат еще один приятный бонус: в конце книги опубликованы рецепты, вдохновленные сюжетом. Каждый из них переносит читателя в атмосферу романа и позволяет ощутить дух приключений на кухне. Для тех, кто приобретает книгу в магазине "Miss Willa's Bookshop" в Чарльз-Тауне, штат Западная Верджиния, подготовлен особый подарок — бутылка чесночного соуса Hellmann's, который можно использовать при приготовлении рецептов.

Советы шаг за шагом: как использовать книгу на Хэллоуин

  1. Прочитайте книгу вслух, чтобы аромат чеснока распространился по комнате.

  2. Подготовьте рецепты из конца издания — они добавят к празднику необычную атмосферу.

  3. Разместите соус Hellmann's на столе для гостей — это будет интересным элементом оформления и гастрономическим акцентом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться использовать обычную книгу без запаха как "защиту от вампиров".
    Последствие: потеря уникального опыта и эффекта присутствия.
    Альтернатива: приобрести лимитированное издание с чесночными чернилами.

  • Ошибка: игнорировать рецепты из книги.
    Последствие: пропуск возможности вовлечь гостей в тематическую кухню.
    Альтернатива: следовать рецептам, чтобы сделать праздник более атмосферным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный аромат книги Ограниченный тираж
Интерактивное чтение Не все любят чеснок
Рецепты по мотивам сюжета Требуется специальное хранение
Лимитированное коллекционное издание Цена выше стандартной книги
Подарок — соус Hellmann's Доступно только в некоторых магазинах

FAQ

Как выбрать книгу для подарка на Хэллоуин?
Ищите оригинальные издания с интерактивными элементами, ароматами или бонусами, которые соответствуют тематике праздника.

Сколько стоит лимитированное издание "Первобытная кровь и кости"?
Цена варьируется в зависимости от магазина, но обычно выше обычной книги из-за уникальности формата.

Что лучше — обычная книга или ароматизированная?
Если вы цените необычные ощущения и хотите создать атмосферу Хэллоуина, выбирайте ароматизированную книгу.

Мифы и правда

Миф: чесночные чернила делают книгу исключительно декоративной.
Правда: они добавляют интерактивный элемент и усиливают сюжетное восприятие, не ограничивая функциональность.

Сон и психология

Ароматы способны влиять на настроение: запах чеснока может усиливать чувство бодрости и активизировать сенсорное восприятие, что делает чтение более насыщенным и эмоциональным.

3 интересных факта

  1. Чернила с запахом чеснока — редкость в книгоиздании, подобные эксперименты проводят единицы авторов.

  2. Рецепты в книгах иногда вдохновляют на создание целых тематических вечеринок.

  3. Чеснок издревле считался защитой от злых духов и вампиров в европейском фольклоре.

Исторический контекст

  1. Использование запахов в книгах прослеживается с XIX века, когда некоторые издания содержали ароматизированные страницы.

  2. Тема вампиров популярна в литературе уже более века и активно пересекается с мифологией и фольклором.

  3. Комбинирование кулинарии и литературы — современная тенденция для вовлечения аудитории в интерактивное чтение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Элизабет Херли раскрыла, как отказ от алкоголя помогает поддерживать здоровье сегодня в 6:46

Тело, как у двадцатилетней: Элизабет Херли раскрыла секрет стройности в 60 лет

Элизабет Херли раскрывает секрет своей стройной фигуры в 60 лет и делится простыми привычками, которые помогают оставаться в форме и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Николь Кидман и Кит Урбан разделят недвижимость на сумму 36 миллионов долларов после развода сегодня в 5:38

Империя рушится: как Кидман и Урбан поделят 36 миллионов долларов недвижимости

Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака, а перед юристами стоит задача разделить их многомиллионный портфель недвижимости по всему миру.

Читать полностью » Аарон Файперс вовлёк Чарли Шина и Брэнди Глэнвилл в развод с Дениз Ричардс сегодня в 4:33

Алкоголь, измены, разоблачения: развод Дениз Ричардс превратился в публичный скандал

Судебный процесс Дениз Ричардс и Аарона Файперса осложнился вовлечением известных личностей, что делает развод публичным и сложным для обеих сторон.

Читать полностью » Полиция Италии изъяла 21 возможную подделку картин Сальвадора Дали сегодня в 3:53

Сюрреализм под подозрением: выставка Дали обернулась скандалом с фальшивками

Итальянская полиция изъяла более 20 подозрительных работ Дали на выставке, что снова подняло вопрос подлинности произведений легендарного художника.

Читать полностью » Генри Кавилл сыграет Коннора МакЛауда в ремейке сегодня в 2:59

Культовый "Горец" возвращается: Джереми Айронс и Баутиста обещают жаркие дуэли

Новый ремейк "Горца" объединяет исторические события и современность, масштабные боевые сцены и звездный актерский состав

Читать полностью » Стас Михайлов снимет художественный фильм о своей карьере сегодня в 1:54

Фильм Стаса Михайлова шокирует фанатов: тайные грани жизни певца станут явными

Певец Стас Михайлов готовит фильм о своей жизни и карьере, где он сам будет рассказчиком, а на экране его роль сыграет другой человек.

Читать полностью » Стас Пьеха рассказал о 10-летнем опыте посещения реабилитационных клиник сегодня в 0:51

Ад под контролем: Стас Пьеха признался, зачем каждый месяц возвращается в рехаб

Стас Пьеха раскрывает, как личный опыт борьбы с зависимостью вдохновил его возглавить рехаб и помогать другим восстанавливаться.

Читать полностью » Яна Рудковская и Евгений Плющенко потратят 500 млн рублей на реставрацию дачи Фаберже вчера в 23:57

Дача Фаберже на грани катастрофы: как Яна Рудковская спасает ушедшую эпоху

Яна Рудковская и Евгений Плющенко инвестируют сотни миллионов рублей в восстановление дачи Фаберже, превращая её в культурный объект и туристическую достопримечательность.

Читать полностью »

Новости
Дом

Плинтусы нужно очищать минимум раз в месяц, сухая уборка — раз в неделю
Красота и здоровье

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды
ЮФО

Температура воды в Черном море в октябре 2025 года ниже прошлогодней
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что отказ от алкоголя не всегда восстанавливает печень
Авто и мото

Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года
Наука

В Телль-Курду найдены отпечатки ног жителей эпохи Убейда
Садоводство

Садоводам назвали шесть способов улучшить почву осенью
СФО

СК: ущерб от махинаций при закупке автобусов в Югре превысил 560 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet