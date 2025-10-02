Чесночный апокалипсис в США: книга, которая прогоняет вампиров прямо с полок

Американская писательница Дженнифер Арментроут решила порадовать фанатов мистики и кулинарии необычным способом: она выпустила лимитированное издание книги, отпугивающее… вампиров. Проект создан в сотрудничестве с брендом соусов Hellmann's и получил название "Первобытная кровь и кости". В преддверии Хэллоуина этот роман стал настоящим хитом благодаря оригинальной идее — текст напечатан чернилами с запахом чеснока.

Книга, которая пахнет

Нет, это не шутка и не маркетинговый трюк без смысла. Автор уверена, что аромат чеснока делает книгу уникальной, а заодно выполняет "защитную функцию" для читателей от вампироподобных персонажей произведения — Крейвенов. По словам писательницы, это не только развлечение, но и способ сделать чтение более интерактивным.

Сюжет романа развивается вокруг героев Поппи, Кастила и Кирана. События начинаются с того, что Поппи не должна была проснуться, но это случается, и последствия оказываются катастрофическими. Древние силы пробуждаются и меняют облик главных персонажей так, как они даже не могли предположить.

"Однако сейчас их это совсем не волнует", — говорится в синопсисе.

Рецепты по мотивам книги

Фанаты, купившие издание, получат еще один приятный бонус: в конце книги опубликованы рецепты, вдохновленные сюжетом. Каждый из них переносит читателя в атмосферу романа и позволяет ощутить дух приключений на кухне. Для тех, кто приобретает книгу в магазине "Miss Willa's Bookshop" в Чарльз-Тауне, штат Западная Верджиния, подготовлен особый подарок — бутылка чесночного соуса Hellmann's, который можно использовать при приготовлении рецептов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальный аромат книги Ограниченный тираж Интерактивное чтение Не все любят чеснок Рецепты по мотивам сюжета Требуется специальное хранение Лимитированное коллекционное издание Цена выше стандартной книги Подарок — соус Hellmann's Доступно только в некоторых магазинах

