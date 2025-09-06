Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеснок
Чеснок
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:08

Чесноку угрожает ржавчина: болезнь пожирает урожай прямо на грядке

Агрономы предупредили о распространении ржавчины на чесноке и луке в сыром климате

Чеснок нередко радует садоводов своей неприхотливостью, но у этого растения есть слабое место — грибковая болезнь под названием чесночная ржавчина. Узнать её просто: на листьях и стеблях появляются мелкие белые, жёлтые или оранжевые пятна диаметром до 5 мм. Со временем они превращаются в ржавые пустулы, а растение теряет силы и сохнет.

Опасность болезни в том, что она поражает не только чеснок, но и его родственников — лук и лук-порей. Споры легко разносятся ветром, поэтому при отсутствии мер заражение быстро охватывает грядку. Урожай чеснока при этом становится мельче, а луковицы — слабее и без плотной кожуры. Ещё одна неприятная особенность: возбудитель Puccinia allii способен зимовать и сохраняться в почве несколько лет.

Профилактика — лучший способ защиты

Ржавчина чаще всего появляется в прохладную и влажную погоду, при температуре около +15 °C. Если в вашем регионе сыро и прохладно, именно в это время стоит быть особенно внимательными. Грибок легче закрепляется, если растения посажены слишком густо. Поэтому правильная дистанция между рядами и хорошая циркуляция воздуха — надёжная профилактика.

Ещё одна причина распространения болезни — избыток азота в почве. Чтобы не перекормить растения, стоит сделать тест почвы и подобрать удобрение с правильным балансом питательных веществ. Это не только снизит риск болезней, но и поможет вырастить более крупные и здоровые головки чеснока.

Как действовать при первых признаках

Если вы заметили подозрительные пятна на чесноке или луке, не откладывайте: удалите и выбросьте поражённые листья. Это снизит количество спор и замедлит заражение. Следующий шаг — обработка растений фунгицидом. В качестве мягкой альтернативы садоводы нередко используют молочный спрей, но существуют и более эффективные химические препараты, например азоксистробин (Квадрис).

Важно помнить: профилактическая обработка защищает здоровые растения, а уже поражённые нужно регулярно осматривать и при необходимости повторять опрыскивания.

Долгосрочные меры

Чтобы споры не остались в земле, не сажайте на заражённой грядке ни чеснок, ни другие виды лука в течение 2-3 лет. Ротация культур — самый простой способ предотвратить повторные вспышки. За это время можно выращивать овощи из других семейств, а потом возвращать чеснок на прежнее место.

Такой подход снижает риск, сохраняет почву здоровой и позволяет из года в год собирать достойный урожай.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Божья коровка и златоглазка спешат на помощь: привлекаем полезных насекомых в сад – 5 советов сегодня в 1:22

Насекомые – киллеры: кто беспощадно уничтожает вредителей в вашем саду

Божьи коровки, златоглазки и жужелицы — это не враги, а спасатели урожая! Как привлечь полезных насекомых и сохранить баланс в саду? Узнайте!

Читать полностью » Суккулент розария сохраняет декоративность при умеренном поливе вчера в 19:07

Подкармливаешь меньше — цветет дольше: вот в чем неожиданный закон суккулентов

Суккулент розария может радовать вас цветами и здоровым видом всё лето. Узнайте 5 главных правил ухода, которые помогут добиться результата.

Читать полностью » Сад без тли: простой раствор уничтожит вредителя за считанные часы – проверено вчера в 18:51

Мыльный раствор с секретом: тля боится этого, как огня – простой рецепт для дачников

Тля – злейший враг сада? Избавиться от неё просто! Секретные растворы и простые лайфхаки помогут защитить растения без химии, сохранить урожай. Профилактика и лучшие методы.

Читать полностью » Авокадо из косточки прорастает через 3–6 недель при правильном уходе вчера в 18:07

Косточка оживает не по дням, а по часам: вот как вырастить собственное авокадо дома

Из обычной косточки авокадо можно вырастить дерево. Узнайте, как правильно прорастить семя и чего ждать от этого увлекательного эксперимента.

Читать полностью » Пруд от комаров: простые способы избавления от насекомых на участке вчера в 17:50

Сделай сам: копеечный пруд избавит от комаров и привлечет полезных насекомых

Узнайте, как создать небольшой пруд на участке, который станет естественной защитой от вредителей. Привлеките лягушек, стрекоз и рыб, чтобы защитить сад без химии. Экологичное решение для богатого урожая!

Читать полностью » Садоводы используют сахар как удобрение для нефритового дерева вчера в 17:08

Сахар не только к чаю: это денежное дерево "обожает" сладкое и готово принести вдвое больше удачи

Нефритовое дерево становится крепче и здоровее с одним простым трюком — добавлением сахара. Узнайте, как правильно применять этот способ.

Читать полностью » Как спасти рассаду: эффективные методы борьбы с почвенными вредителями вчера в 16:50

5 способов сказать нет вредителям: укрепите иммунитет вашей рассады и получите богатый урожай

Молодая рассада уязвима для вредителей. Узнайте, как защитить нежные ростки от насекомых и болезней с помощью простых и эффективных методов: от обеззараживания почвы до использования биопрепаратов.

Читать полностью » Осенняя посадка лука-севка помогает получить ранний урожай в условиях Заполярья вчера в 16:19

Этот лук сажают под снег: замёрзшая земля помогает собрать ранний урожай

Осенняя посадка лука-севка в Мурманской области помогает получить ранний урожай и облегчает весенние работы, если знать главный секрет дачников.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах
Дом

Эксперты рассказали, как повесить картины и зеркала без сверления стен
Авто и мото

Autonews: ИИ фиксирует до 200 вмешательств в месяц для предотвращения аварий
Спорт и фитнес

Медики назвали способы снизить влияние молочной кислоты после упражнений
Садоводство

Листья смородины в красных пятнах: как быстро избавиться от тли народным средством
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка
Садоводство

Настоящий васаби можно вырастить дома только в теплице при строгом контроле климата
Спорт и фитнес

Канатные рубки и жим Палоффа укрепляют мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник — специалисты по фитнесу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet