Хотите чеснок с кулак? Подготовка грядки начинается задолго до посадки

Хороший урожай чеснока и лука зависит не только от сорта, но и от того, как подготовлена грядка и сам посадочный материал. Многие огородники знают: если уделить внимание этим этапам, растения будут расти здоровыми и дадут обильный результат.

Подготовка грядки под чеснок

Грядку начинают готовить заранее — минимум за две недели, а лучше за месяц. Это связано с необходимостью внести органические и минеральные удобрения, которые должны равномерно распределиться в почве.

Первым делом землю заправляют перегноем. На квадратный метр требуется 6-8 кг перепревшего навоза. Такая органика делает почву рыхлой, насыщает её питательными веществами и улучшает развитие корневой системы. Использовать свежий навоз нельзя: он сжигает корни и провоцирует болезни.

Следующий этап — минеральные добавки. Обычно применяют суперфосфат (30 г/м²) для роста корней и сульфат калия (30 г/м²). В качестве альтернативы подойдёт гранулированная зола подсолнечника. Она медленнее вымывается и дольше снабжает растения калием.

После внесения удобрений участок перекапывают на глубину 15-20 см. Земля должна получиться лёгкой и воздушной — это идеальные условия для чеснока и других культур.

В день посадки дополнительно вносят гипс (300-500 г/м²). Это важный источник кальция и серы, который укрепляет корни, повышает иммунитет растений и улучшает структуру почвы.

Дезинфекция посадочного материала

Многие садоводы спорят, нужно ли замачивать чеснок и лук перед посадкой. Если зубчики и луковички абсолютно здоровы, процедуру можно пропустить. Но если есть малейшие сомнения, лучше провести дезинфекцию.

Замачивание защищает растения от грибков, бактерий и вредителей. Разбирать головки чеснока на зубцы лучше непосредственно перед обработкой, оставляя на посадку только крупные и здоровые.

Основные способы замачивания

Биопрепараты. "Фитоспорин", "Бактоген" или препараты с триходермой. В раствор добавляют борную кислоту (0,5 ч. л. на литр) и сульфат цинка (0,5 ч. л.), что повышает иммунитет и зимостойкость. Замачивание длится сутки. Мыльно-скипидарная эмульсия с железным купоросом. Средство популярно ещё со времён СССР. Луковицы держат 3-5 часов, оно защищает от грибков и вредителей. Железный купорос в горячей воде (50 °C). Материал выдерживают 1,5-2 часа, что убивает личинки и споры грибов. Изопропиловый спирт. Подойдут дезинфицирующие жидкости для рук или авто-незамерзайка. Замачивание длится 20 минут, после чего зубчики промывают водой. Зольный настой. В 3 л кипятка добавляют пол-литровую банку золы, остужают и замачивают чеснок до 6 часов. Одновременно обеззараживает и подкармливает. Хлорные препараты. "Белизна" (1:10 с водой), таблетки хлора или хлоргексидин. Держат 20-30 минут, затем промывают. После хлорной обработки желательно добавить в почву биопрепараты. Спиртовой настой куркумы. 5 г порошка на 100 мл водки, сутки настаивания. Рабочий раствор: 1 ст. л. настоя на литр воды. Замачивание до суток. Солевой раствор. 100-120 г соли на 3 л воды. Время обработки — 3-5 часов. Антибактериальное мыло для рук. 1 ст. л. на 0,5 л воды, замачивание — 1 час.

Сравнение методов дезинфекции