Он липнет к рукам и тратит нервы: но есть способ очистить чеснок за 30 секунд

Понять, почему чеснок так трудно очистить, несложно — достаточно вспомнить, как липнет к пальцам его сок или как туго отделяется шелуха у высушенных головок. Но есть хорошие новости: существуют десятки способов, которые превращают этот скучный процесс в пару минут лёгких действий. Ниже — проверенные приёмы, лайфхаки и советы, как быстро справиться с чесноком, не лишив его вкуса и пользы.

Почему чеснок так трудно чистится

Свежесобранные головки плотные и сочные. Шелуха у них мягкая, но плотно обтягивает зубцы, а сок, выделяющийся при нажатии, "склеивает" всё вокруг. Даже если чеснок подсушен, тонкие сухие чешуйки цепко держатся за мякоть. Поэтому очистить такую головку бывает не легче: кожица хрупкая, рвётся и прилипает к пальцам. Получается, что и свежий, и сухой чеснок требует терпения.

Способы очистки чеснока

Есть несколько проверенных способов, как быстро очистить чеснок — от простых "кухонных" до оригинальных.

В банке или миске

Метод подойдёт только для сухих головок. Разберите их на зубцы, сложите в банку с крышкой или металлическую миску, накройте тарелкой и энергично встряхивайте 20-30 секунд. Шелуха сама отпадёт, а дольки останутся целыми. При необходимости можно повторить. Такой способ особенно удобен, если нужно очистить сразу несколько головок.

В микроволновке

Свежий чеснок после короткой тепловой обработки чистится легче. Положите зубчики (или целую головку) в подходящую посуду и прогрейте 15-20 секунд при максимальной мощности. Под действием тепла часть влаги испарится, а кожица отстанет от мякоти. После остывания просто снимите шелуху. Имейте в виду: у таких долек чуть мягче текстура и менее резкий аромат — зато идеально подходят для тушёных и жареных блюд.

С помощью силиконового коврика

Для этого трюка понадобится обычный силиконовый коврик. Разложите зубчики на одной его половине, накройте второй и несколько раз прокатайте ладонями. Шелуха слезет почти вся. Можно использовать этот способ и для целых головок — коврик поможет аккуратно разделить их на дольки.

С помощью ножа

Самый традиционный вариант. Разделите головку, отрежьте у зубчика "донце" и слегка придавите лезвием ножа, пока не услышите лёгкий хруст. После этого кожица легко снимется. Если нужно раздавить чеснок для соуса или жарки — просто сильнее надавите, не боясь деформировать дольку.

Совет: используйте только прочные ножи из нержавеющей стали, а не керамические — те могут треснуть при нажатии.

Замачивание в воде

Залейте зубчики холодной или горячей водой. В горячей шелуха размягчится за 20 минут, в холодной — примерно за час. Затем снимите набухшую кожицу руками или подденьте ножом. Метод универсален — подойдёт и для свежего, и для сушёного чеснока.

Специальные устройства

Если вы часто используете чеснок, стоит приобрести пиллер — силиконовую трубочку с рифлёной внутренней поверхностью. Нужно лишь поместить внутрь зубцы и несколько раз прокатать по столу. Шелуха останется в трубке, а руки будут чистыми и без запаха. Есть и модели в форме головки чеснока — они позволяют очищать сразу целую порцию.

Как убрать запах чеснока с рук

После чистки руки пахнут стойко, и не всегда помогает даже мыло. Вот три быстрых способа вернуть коже свежесть:

Соль и лимон. Намыльте руки, посыпьте солью, сбрызните лимонным соком и потрите 1-2 минуты, затем смойте водой. Сода и соль. Смешайте пару ложек соды и чайную ложку соли, добавьте немного воды, нанесите на руки и аккуратно потрите. Кофе. Используйте кофейную гущу как скраб — она не только устраняет запах, но и смягчает кожу.

Как очистить чеснок перед хранением

Перед закладкой чеснока на хранение важно правильно его подготовить. Сначала головки просушивают 10-14 дней в тёплом проветриваемом месте — под навесом или в сарае. Затем обрезают листья, оставляя "пенёк" длиной около 4 см, и аккуратно подрезают корешки, не повреждая донце. После этого проводят сухую чистку — в тканевых перчатках, убирая рыхлые чешуйки и землю. Так чеснок сохраняется дольше и не гниёт.

Ошибки при очистке и как их избежать

Ошибка: использовать слишком острый нож.

Последствие: можно повредить мякоть, и чеснок быстро высохнет.

Альтернатива: выбирайте кухонный нож с широким лезвием и контролируйте давление. Ошибка: очищать влажный чеснок в банке.

Последствие: шелуха не отделится, а сок забрызгает всё вокруг.

Альтернатива: дайте головкам подсохнуть хотя бы сутки. Ошибка: очищать чеснок "на горячую" после микроволновки.

Последствие: ожоги пальцев.

Альтернатива: остудите дольки до комнатной температуры.

А что если чеснок прорастает?

Если заметили зелёные ростки — не спешите выбрасывать. Проросший чеснок теряет часть остроты, но становится мягче и ароматнее. Его удобно использовать для запекания или сливочных соусов. Чтобы замедлить прорастание, храните головки в сухом прохладном месте при температуре +2…+4 °C.

Плюсы и минусы разных способов