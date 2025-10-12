Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чеснок
чеснок
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:06

Он липнет к рукам и тратит нервы: но есть способ очистить чеснок за 30 секунд

Эксперты рассказали, как убрать запах чеснока с рук — помогают лимон, соль и кофе

Понять, почему чеснок так трудно очистить, несложно — достаточно вспомнить, как липнет к пальцам его сок или как туго отделяется шелуха у высушенных головок. Но есть хорошие новости: существуют десятки способов, которые превращают этот скучный процесс в пару минут лёгких действий. Ниже — проверенные приёмы, лайфхаки и советы, как быстро справиться с чесноком, не лишив его вкуса и пользы.

Почему чеснок так трудно чистится

Свежесобранные головки плотные и сочные. Шелуха у них мягкая, но плотно обтягивает зубцы, а сок, выделяющийся при нажатии, "склеивает" всё вокруг. Даже если чеснок подсушен, тонкие сухие чешуйки цепко держатся за мякоть. Поэтому очистить такую головку бывает не легче: кожица хрупкая, рвётся и прилипает к пальцам. Получается, что и свежий, и сухой чеснок требует терпения.

Способы очистки чеснока

Есть несколько проверенных способов, как быстро очистить чеснок — от простых "кухонных" до оригинальных.

В банке или миске

Метод подойдёт только для сухих головок. Разберите их на зубцы, сложите в банку с крышкой или металлическую миску, накройте тарелкой и энергично встряхивайте 20-30 секунд. Шелуха сама отпадёт, а дольки останутся целыми. При необходимости можно повторить. Такой способ особенно удобен, если нужно очистить сразу несколько головок.

В микроволновке

Свежий чеснок после короткой тепловой обработки чистится легче. Положите зубчики (или целую головку) в подходящую посуду и прогрейте 15-20 секунд при максимальной мощности. Под действием тепла часть влаги испарится, а кожица отстанет от мякоти. После остывания просто снимите шелуху. Имейте в виду: у таких долек чуть мягче текстура и менее резкий аромат — зато идеально подходят для тушёных и жареных блюд.

С помощью силиконового коврика

Для этого трюка понадобится обычный силиконовый коврик. Разложите зубчики на одной его половине, накройте второй и несколько раз прокатайте ладонями. Шелуха слезет почти вся. Можно использовать этот способ и для целых головок — коврик поможет аккуратно разделить их на дольки.

С помощью ножа

Самый традиционный вариант. Разделите головку, отрежьте у зубчика "донце" и слегка придавите лезвием ножа, пока не услышите лёгкий хруст. После этого кожица легко снимется. Если нужно раздавить чеснок для соуса или жарки — просто сильнее надавите, не боясь деформировать дольку.

Совет: используйте только прочные ножи из нержавеющей стали, а не керамические — те могут треснуть при нажатии.

Замачивание в воде

Залейте зубчики холодной или горячей водой. В горячей шелуха размягчится за 20 минут, в холодной — примерно за час. Затем снимите набухшую кожицу руками или подденьте ножом. Метод универсален — подойдёт и для свежего, и для сушёного чеснока.

Специальные устройства

Если вы часто используете чеснок, стоит приобрести пиллер — силиконовую трубочку с рифлёной внутренней поверхностью. Нужно лишь поместить внутрь зубцы и несколько раз прокатать по столу. Шелуха останется в трубке, а руки будут чистыми и без запаха. Есть и модели в форме головки чеснока — они позволяют очищать сразу целую порцию.

Как убрать запах чеснока с рук

После чистки руки пахнут стойко, и не всегда помогает даже мыло. Вот три быстрых способа вернуть коже свежесть:

  1. Соль и лимон. Намыльте руки, посыпьте солью, сбрызните лимонным соком и потрите 1-2 минуты, затем смойте водой.

  2. Сода и соль. Смешайте пару ложек соды и чайную ложку соли, добавьте немного воды, нанесите на руки и аккуратно потрите.

  3. Кофе. Используйте кофейную гущу как скраб — она не только устраняет запах, но и смягчает кожу.

Как очистить чеснок перед хранением

Перед закладкой чеснока на хранение важно правильно его подготовить. Сначала головки просушивают 10-14 дней в тёплом проветриваемом месте — под навесом или в сарае. Затем обрезают листья, оставляя "пенёк" длиной около 4 см, и аккуратно подрезают корешки, не повреждая донце. После этого проводят сухую чистку — в тканевых перчатках, убирая рыхлые чешуйки и землю. Так чеснок сохраняется дольше и не гниёт.

Ошибки при очистке и как их избежать

  1. Ошибка: использовать слишком острый нож.
    Последствие: можно повредить мякоть, и чеснок быстро высохнет.
    Альтернатива: выбирайте кухонный нож с широким лезвием и контролируйте давление.

  2. Ошибка: очищать влажный чеснок в банке.
    Последствие: шелуха не отделится, а сок забрызгает всё вокруг.
    Альтернатива: дайте головкам подсохнуть хотя бы сутки.

  3. Ошибка: очищать чеснок "на горячую" после микроволновки.
    Последствие: ожоги пальцев.
    Альтернатива: остудите дольки до комнатной температуры.

А что если чеснок прорастает?

Если заметили зелёные ростки — не спешите выбрасывать. Проросший чеснок теряет часть остроты, но становится мягче и ароматнее. Его удобно использовать для запекания или сливочных соусов. Чтобы замедлить прорастание, храните головки в сухом прохладном месте при температуре +2…+4 °C.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Банка Быстро, без инструментов Не подходит для свежего чеснока
Микроволновка Ускоряет чистку свежего чеснока Теряется часть аромата
Силиконовый коврик Универсально, не пачкает руки Требует усилий
В воде Безопасно, подходит для любого чеснока Дольше по времени
Пиллер Самый чистый и удобный метод Нужно купить устройство

Частые вопросы

Какой способ самый быстрый?
Встряхивание в банке — за 30 секунд можно очистить десяток зубчиков.

Как хранить очищенный чеснок?
Лучше всего в стеклянной банке в холодильнике, залив растительным маслом — так он не потемнеет и не высохнет.

Можно ли замораживать чеснок?
Да, в измельчённом виде или целыми зубчиками. После разморозки аромат чуть мягче, но вкус сохраняется.

Почему чеснок липнет к рукам?
Из-за эфирных масел и ферментов, которые активируются при повреждении клеток.

Что делать, если чеснок мягкий?
Такой чеснок уже начал портиться — используйте его только в термически обработанных блюдах.

Мифы и правда о чесноке

Миф: микроволновка полностью уничтожает полезные вещества.
Правда: короткое прогревание не успевает разрушить витамины и ферменты.

Миф: очищенный чеснок нельзя хранить.
Правда: можно, если держать его в масле или заморозить.

Миф: запах чеснока невозможно убрать.
Правда: лимон, соль и кофе прекрасно справляются с этим.

3 интересных факта о чесноке

  1. В Древнем Египте чеснок считали "растением силы" и давали рабам для выносливости.
  2. В Китае из чесночного масла делают противопростудные бальзамы.
  3. В кулинарии Франции чеснок часто запекают целыми головками, превращая его в нежное пюре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с курицей и плавленым сыром сохраняет форму при правильном охлаждении сегодня в 12:20
Плавленый сыр в салате творит чудеса: эксперты показали, как превратить обычный ужин в праздник

Нежный и сытный салат с курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо из простых ингредиентов. Лёгкий, доступный и всегда к месту.

Читать полностью » Сметанный торт по классическому рецепту делает десерт воздушным и тающим во рту сегодня в 11:17
Классика, которая не стареет: торт из трёх ингредиентов покорил миллионы сердец

Классический сметанный торт — идеальный баланс между простотой и вкусом. Узнайте, как сделать его нежным, воздушным и по-настоящему домашним.

Читать полностью » Летний салат из огурцов, помидоров и болгарского перца сохраняет свежесть сегодня в 11:14
Три овоща, которые перевернули представление о салатах — эксперты раскрыли секрет

Летний салат с огурцами, помидорами и перцем — простое блюдо, которое оживит любой стол. Рассказываем, как сделать его идеальным и не потерять свежесть.

Читать полностью » Намазка из авокадо с чесноком и лимоном для бутербродов подойдёт для завтрака сегодня в 10:10
Авокадо больше не чернеет: кулинары раскрыли секрет идеальной намазки для бутербродов

Нежная, ароматная и питательная намазка из авокадо — идеальный вариант для завтрака и перекуса. Готовится за 10 минут и делает бутерброды по-настоящему особенными.

Читать полностью » Салат Мимоза со сливочным маслом получается воздушным и тающим во рту сегодня в 10:07
Шокирующая правда о Мимозе: без картошки и моркови салат стал в разы вкуснее

Необычный вариант любимого салата без картошки и моркови: сливочное масло, нежный сыр и рыба превращают "Мимозу" в праздничное блюдо с новым вкусом.

Читать полностью » Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски создаёт баланс вкусов сегодня в 9:55
Простые продукты — королевский вкус: как обычный салат стал легендой

Быстрый, сочный и пикантный салат с морковью по-корейски и крабовыми палочками — готов за 15 минут и идеально подходит к любому столу.

Читать полностью » Фаршированные перцы с томатной пастой в кастрюле сохраняют сочность начинки при тушении сегодня в 9:51
Перцы, от которых невозможно оторваться: кулинары раскрыли главный секрет сочности

Яркие, сочные и ароматные фаршированные перцы — вкус детства в современной интерпретации. Узнайте, как приготовить их в кастрюле без лишней суеты.

Читать полностью » Салат с рукколой и говядиной рекомендован диетологами как лёгкий ужин сегодня в 8:38
Лёгкость и вкус: как мясо и руккола создали идеальный ужин

Лёгкий салат с рукколой, черри, моцареллой и запечённой говядиной — ресторанное блюдо, которое можно приготовить дома. Идеален для ужина в итальянском стиле.

Читать полностью »

Новости
Наука
Миссия Чанъэ-6 доставила первые образцы с обратной стороны Луны
Туризм
Необычный маршрут в Самарской области — Муравьиные острова, созданные после строительства Волжской ГЭС
Красота и здоровье
Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа
Питомцы
Собаки и кошки по-разному реагируют на щекотку
Наука
В Нью-Мексико нашли новый вид утконосого динозавра
Дом
Эксперт Елена Чвикова: фен, пар и масло помогут удалить наклейку без царапин
Садоводство
Садоводы назвали лучшие материалы для утепления клумб в северной части России
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Ия Зорина объяснила, как составить спортивную диету для тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet