Три ошибки, которые превратят ваш чеснок в труху: вот как избежать провала
Каждую зиму многие сталкиваются с одной и той же проблемой: вместо крепких головок в коробке оказывается мягкая масса с плесенью. Чеснок прорастает, гниёт и теряет вкус. Но есть простой способ сохранить урожай свежим и сочным до самого мая.
Три ошибки, которые губят урожай
-
Сушка на солнце. Прямые лучи обжигают покровные чешуйки и создают микротрещины — через них проникают бактерии.
-
Спешка с обрезкой. Если сразу убрать корни и ботву, головка не успевает дозреть.
-
Влажное помещение. При сырости выше 70% чеснок быстро прорастает или покрывается плесенью.
Подготовка за 15 минут
-
Убирать урожай нужно только в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами. Повреждённые головки для хранения не годятся.
-
Первичная сушка проходит в тени под навесом 5–7 дней при температуре 20–23 °С.
-
Далее отбираются целые головки: корни обрезаются полностью, ботва укорачивается до 2–3 см.
-
Финальная просушка занимает ещё 3–4 дня. Готовность легко определить по звуку: сухой чеснок шелестит при встряхивании.
Способы хранения
-
Косы. Подвешивание в сухом месте, срок хранения — до 6 месяцев.
-
Коробки с солью. Соль впитывает влагу, урожай хранится до 7 месяцев.
-
Капроновые чулки. Отличная вентиляция, чеснок сохраняется до 8 месяцев.
-
Стеклянные банки под марлей. Просто и удобно, срок — до 5 месяцев.
-
Песок. Самый надёжный способ для погреба — до 10 месяцев.
-
Парафинирование. Создаёт защитную плёнку, чеснок лежит почти год.
-
Зола. Старый, но эффективный метод хранения.
Маленький секрет
Перед закладкой головки можно на полминуты окунуть в слабый розовый раствор марганцовки, затем просушить сутки. Такая обработка уничтожает споры грибков и увеличивает срок хранения на 2–3 месяца.
При правильной сушке и хранении чеснок сохраняет плотность, аромат и вкус до весны. Главное — не спешить с обрезкой, избегать сырости и выбрать метод хранения, подходящий для ваших условий.
