Три ошибки, которые превратят ваш чеснок в труху: вот как избежать провала

Каждую зиму многие сталкиваются с одной и той же проблемой: вместо крепких головок в коробке оказывается мягкая масса с плесенью. Чеснок прорастает, гниёт и теряет вкус. Но есть простой способ сохранить урожай свежим и сочным до самого мая.

Три ошибки, которые губят урожай

Сушка на солнце. Прямые лучи обжигают покровные чешуйки и создают микротрещины — через них проникают бактерии. Спешка с обрезкой. Если сразу убрать корни и ботву, головка не успевает дозреть. Влажное помещение. При сырости выше 70% чеснок быстро прорастает или покрывается плесенью.

Подготовка за 15 минут

Убирать урожай нужно только в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами. Повреждённые головки для хранения не годятся.

Первичная сушка проходит в тени под навесом 5–7 дней при температуре 20–23 °С.

Далее отбираются целые головки: корни обрезаются полностью, ботва укорачивается до 2–3 см.

Финальная просушка занимает ещё 3–4 дня. Готовность легко определить по звуку: сухой чеснок шелестит при встряхивании.

Способы хранения

Косы. Подвешивание в сухом месте, срок хранения — до 6 месяцев.

Коробки с солью. Соль впитывает влагу, урожай хранится до 7 месяцев.

Капроновые чулки. Отличная вентиляция, чеснок сохраняется до 8 месяцев.

Стеклянные банки под марлей. Просто и удобно, срок — до 5 месяцев.

Песок. Самый надёжный способ для погреба — до 10 месяцев.

Парафинирование. Создаёт защитную плёнку, чеснок лежит почти год.

Зола. Старый, но эффективный метод хранения.

Маленький секрет

Перед закладкой головки можно на полминуты окунуть в слабый розовый раствор марганцовки, затем просушить сутки. Такая обработка уничтожает споры грибков и увеличивает срок хранения на 2–3 месяца.

При правильной сушке и хранении чеснок сохраняет плотность, аромат и вкус до весны. Главное — не спешить с обрезкой, избегать сырости и выбрать метод хранения, подходящий для ваших условий.