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Желтые листья чеснока
Желтые листья чеснока
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Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:35

Чеснок резко пожелтел на грядке: пора менять тактику ухода

Пожелтение листьев чеснока часто указывает на завершение жизненного цикла культуры или ошибки в агротехнике, пояснил NewsInfo руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. Эксперт подчеркнул, что избыточное внесение удобрений в этот период не только бесполезно, но и вредно для формирования луковицы.

Ранее эксперты назвали причины преждевременного пожелтения чеснока на грядке.

Викулов отмечает, что попытки "оживить" пожелтевший чеснок азотными подкормками лишены смысла, так как это нарушает цикл созревания и негативно влияет на сохранность урожая.

"Для многих, особенно ранних сортов, при более мелкой заделке, при голодной почве, может начаться раньше созревание. Подкармливать его уже поздно, это очень ранняя культура. Он проходит достаточно быстро фазы. Подкормки зачастую не приносят той пользы, как на других культурах, например, у баклажана, перца", — пояснил Викулов.

Важную роль в борьбе с пожелтением играет правильная агротехника и выбор качественного посадочного материала, говорит агроном. Огородникам стоит помнить, что грамотный уход весной позволяет растению набрать необходимую массу. Оптимальной глубиной посадки пренебрегать нельзя: слишком мелкая заделка приводит к повреждению молодых побегов и потере товарного вида.

Эксперт советует вместо азотных удобрений использовать фосфорно-калийные составы, которые помогут растению правильно завершить вегетацию. При этом стоит учитывать, что даже качественные составы не заменят регулярное рыхление земли, обеспечивающее доступ кислорода к корням. Также важно следить за своевременным поливом.

"Можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, это улучшит ускорение роста и более качественный будет урожай. И на этом закончить уход. Самое главное с чесноком — не запаздывать с уборкой. Как только он подсыхает, можно уже начать подкапывать. Если опоздать с выкопкой, луковица распадается на сегменты, на дольки, в таком виде он гораздо хуже хранится", — предупредил эксперт.

Специалисты напоминают, что для защиты растений от грибковых заболеваний существует специальная подкормка середины лета. Кроме того, огородникам необходимо учитывать, что ошибки при внесении удобрений могут сделать почву агрессивной средой, вытягивающей влагу из корней.

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Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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