Без дрожжей и долгой возни: эти узелки заменят хлеб навсегда
Когда времени катастрофически мало, а хочется чего-то вкусного и домашнего, на помощь приходят чесночные хлебные узелки. Они готовятся всего за 30 минут, не требуют дрожжей и долгой расстойки, а на вкус практически не уступают классическим.
Чем они особенные
В основе рецепта — творог. Именно он придаёт тесту лёгкий сырный оттенок и делает его богатым белком. При этом замес занимает считанные минуты: достаточно соединить ингредиенты и сразу приступать к формированию узелков.
Снаружи готовая выпечка выходит золотистой и слегка хрустящей, а внутри остаётся мягкой и тянущейся.
Три ингредиента
- Самоподнимающаяся мука — в ней уже есть разрыхлитель и соль, поэтому дрожжи не понадобятся.
- Мелкозернистый творог — лучше выбирать с высоким содержанием белка; крупные зёрна могут не успеть полностью расплавиться.
- Чесночное масло — добавляет насыщенный вкус и избавляет от лишних шагов на кухне.
Если готового масла нет, можно растопить обычное сливочное, добавив к нему соль и чесночный порошок.
Пошаговый процесс
- Смешать муку и творог до образования мягкого теста.
- Разделить массу на 16 кусочков, раскатать их в жгуты длиной около 25 см.
- Завязать каждый жгут в узел, аккуратно заправив кончики.
- Выложить заготовки на противень и выпекать 12 минут до золотистой корочки.
- Сразу после духовки смазать узелки тёплым чесночным маслом.
Для яркой подачи можно посыпать готовую выпечку тертым пармезаном и свежей петрушкой.
Советы на заметку
- Подойдут варианты творога с жирностью от 1% до 4%.
- Чесночное масло можно заменить домашним — просто смешайте растопленное сливочное масло с приправами.
