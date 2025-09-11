Без дрожжей и долгой возни: эти узелки заменят хлеб навсегда

Когда времени катастрофически мало, а хочется чего-то вкусного и домашнего, на помощь приходят чесночные хлебные узелки. Они готовятся всего за 30 минут, не требуют дрожжей и долгой расстойки, а на вкус практически не уступают классическим.

Чем они особенные

В основе рецепта — творог. Именно он придаёт тесту лёгкий сырный оттенок и делает его богатым белком. При этом замес занимает считанные минуты: достаточно соединить ингредиенты и сразу приступать к формированию узелков.

Снаружи готовая выпечка выходит золотистой и слегка хрустящей, а внутри остаётся мягкой и тянущейся.

Три ингредиента

Самоподнимающаяся мука — в ней уже есть разрыхлитель и соль, поэтому дрожжи не понадобятся.

Мелкозернистый творог — лучше выбирать с высоким содержанием белка; крупные зёрна могут не успеть полностью расплавиться.

Чесночное масло — добавляет насыщенный вкус и избавляет от лишних шагов на кухне.

Если готового масла нет, можно растопить обычное сливочное, добавив к нему соль и чесночный порошок.

Пошаговый процесс

Смешать муку и творог до образования мягкого теста. Разделить массу на 16 кусочков, раскатать их в жгуты длиной около 25 см. Завязать каждый жгут в узел, аккуратно заправив кончики. Выложить заготовки на противень и выпекать 12 минут до золотистой корочки. Сразу после духовки смазать узелки тёплым чесночным маслом.

Для яркой подачи можно посыпать готовую выпечку тертым пармезаном и свежей петрушкой.

Советы на заметку