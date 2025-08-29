Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:48

Как сэкономить время и удивить гостей: гренки к пиву за 20 минут

Гренки к пиву: как правильно приготовить закуску для вечеринки

Хотите быстро приготовить закуску, которая идеально дополнит ваш бокал пива? Гренки к пиву из хлеба с чесноком — это именно то, что вам нужно! Они готовятся всего за 20 минут, а их аромат и хрустящая корочка не оставят равнодушными никого.

Ингредиенты

  • Черный хлеб — 300 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Для гренок идеально подойдет черный или ржаной хлеб. Если у вас есть только пшеничный, он тоже подойдет. Лучше использовать вчерашний или немного подсушенный хлеб. Если хлеб свежий, нарежьте его на ломтики и положите в морозильник на несколько минут, чтобы он не крошился.

Нарежьте хлеб тонкими ломтиками, не толще одного сантиметра. Обязательно срежьте корки, так как они плотнее, чем мякиш, и могут неравномерно подсохнуть. Мякиш нарежьте на брусочки или кубики — на ваш выбор.

Очистите несколько зубчиков чеснока. Две-три зубчика нарежьте тонкими пластинками, а остальные измельчите с помощью пресса или натрите на мелкой терке.

На сковороду налейте растительное или оливковое масло и добавьте чесночные пластинки. Нагревайте на среднем огне, пока чеснок не станет прозрачным и не начнет издавать аромат. Затем аккуратно уберите чеснок из масла.

В разогретое чесночное масло выложите хлебные кусочки. Обжаривайте их на среднем огне, периодически переворачивая, до золотистой корочки со всех сторон. В отдельной миске смешайте измельченный чеснок с солью, черным перцем и паприкой. Добавьте немного оливкового масла и тщательно перемешайте.

Добавьте чесночную смесь к обжаренным сухарикам и быстро перемешайте, чтобы они впитали ароматный соус. Подсушите их на сковороде еще пару минут, но следите, чтобы чеснок не подгорел.

Готовые чесночные гренки выложите на тарелку. Они получатся хрустящими снаружи и мягкими внутри, с насыщенным чесночным вкусом. Если хотите более твердые гренки, можно подсушить их в духовке.

