Удвойте урожай чесночным настоем: обработка от болезней и вредителей – в одной бутылке

Чесночный настой давно считается универсальным средством в арсенале огородников. Его называют "натуральным инсектицидом", ведь он способен справляться не только с тлей и клещами, но и с гусеницами и даже грибковыми инфекциями. При этом готовится он просто, а эффективность сопоставима с магазинными препаратами.

Как приготовить концентрат

Для основы берут 500 г очищенных зубчиков чеснока. Их измельчают мясорубкой или блендером и заливают 3 литрами тёплой воды. Смесь настаивается 5 дней в тёмном месте, после чего её процеживают и разливают в стеклянные бутылки. Полученный концентрат хранится достаточно долго, сохраняя свойства.

Использование для опрыскивания

Чтобы обработать растения, 100 мл настоя разводят в 10 л воды и добавляют 50 г натёртого хозяйственного мыла. Оно улучшает прилипание состава к листьям. Опрыскивание лучше проводить вечером, в сухую безветренную погоду. Уже через 6-8 часов после обработки тля и клещи погибают, а гусеницы теряют активность и покидают кусты.

Борьба с грибками

Чесночный настой помогает и против болезней. Добавление столовой ложки соды в раствор создаёт щелочную среду, губительную для возбудителей мучнистой росы и фитофторы. Таким образом средство становится профилактикой и лечением одновременно.

Применение для разных культур

Настой подходит для обработки капусты, томатов, огурцов и плодовых деревьев. Оптимальная схема — каждые 10-14 дней. Для защиты корней от медведки и проволочника раствор (50 мл концентрата на 10 л воды) используют за неделю до посадки. Запах чеснока отпугивает личинок, а антисептические свойства очищают грунт от патогенной микрофлоры.

Обработка теплиц

Весной настой применяют для дезинфекции теплиц. Им опрыскивают стены и грунт, уничтожая вредителей, которые зимуют в укрытии. Такой приём снижает риск заражения растений в начале сезона.

Совместимость с другими средствами

Чесночный концентрат можно сочетать с другими натуральными настоями. Горчичный порошок усиливает действие против слизней, а смесь с настоем луковой шелухи создаёт двойной барьер для тли. Главное — не использовать настой в период цветения: резкий запах отпугнёт пчёл и может снизить урожайность.

Если вредители привыкают к чесноку, его чередуют с табачным или хвойным настоем. Такой подход исключает развитие устойчивости у насекомых.

Три интересных факта