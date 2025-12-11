Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:12

Минимальный гардероб, максимальный эффект: формула универсального комплекта одежды

Маленькое черное платье по-прежнему актуально — модельер Ярмольник

Минимальный набор базовой одежды позволяет женщине выглядеть разнообразно благодаря правильным комбинациям, отметила дизайнер, художник-модельер и стилист Оксана Ярмольник. О количестве вещей, необходимых для универсального гардероба, она рассказала в комментарии NewsInfo.

Идеальный гардероб должен быть компактным и состоять из вещей, которые легко сочетаются между собой и не выходят из моды, подчеркнула эксперт.

"Должна быть пара вещей спортивных, спортивный костюм теплый, спортивный костюм легкий летний, пара шерстяных юбок, пару свитеров, несколько футболок, пару блузок, ну и несколько платьев. Если фигура позволяет, то трикотажное платье, платье нарядное, выходное, маленькое черное платье, которое всегда нужно любой женщине, чтобы было это платье, никогда не выходящее из моды", — посоветовала стилист.

По словам модельера, большое количество вещей не делает стиль разнообразнее, в то время как грамотно подобранные комплекты позволяют создавать множество образов.

"Я не сторонник большого захламления гардероба. Вещи должны подбираться так, чтобы они взаимозаменялись комплектами, комплектовались. Это логично и разнообразно, потому что одни и те же вещи можно по-разному комплектовать, и ты всегда будешь выглядеть по-разному. Лично у меня нет гардеробной комнаты. У меня есть шкаф-гардероб, который вполне вмещает то количество одежды, которое я ношу", — отметила модельер.

