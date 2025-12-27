Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
одежда
одежда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:14

Гардероб как зеркало внутреннего кризиса: почему перед праздниками растёт спрос на стилистов

Спрос на услуги стилистов в Тюменской области вырос на 27% — Авито

В конце года жители Тюменской области все чаще обращаются к профессиональным стилистам, готовясь к праздникам и важным событиям. Интерес к таким услугам заметно вырос, что отражает изменение отношения к внешнему виду и персональному стилю. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на данные сервиса "Авито".

Рост спроса на услуги стилистов

По итогам последних двух месяцев года спрос на услуги стилистов в Тюменской области увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что чаще всего клиенты обращались за помощью в создании праздничных образов и персональных рекомендаций по стилю.

"Жители Тюменской области на 27% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов", — сообщили эксперты "Авито".

Наиболее востребованной услугой стало определение типажа внешности. Ее популярность выросла сразу в 4,3 раза, что указывает на стремление клиентов получить базовые знания о собственном стиле и использовать их в дальнейшем самостоятельно.

Какие услуги стали популярнее

Помимо определения типажа, заметно вырос интерес и к другим направлениям работы стилистов. Подбор гардероба стал востребованнее в 2,7 раза, а составление индивидуальной карты стиля — в два раза. Существенный рост показало и онлайн-шопинг-сопровождение: число таких запросов увеличилось на 47%.

Стилисты предлагают широкий спектр услуг. Они помогают сформировать индивидуальный стиль, подбирают образы для деловых встреч, мероприятий, фотосессий и путешествий. Также специалисты проводят разбор гардероба, избавляя клиентов от устаревших вещей и создавая новые сочетания из уже имеющейся одежды.

Тренд на осознанный гардероб

Отдельное внимание клиенты уделяют формированию так называемых "капсул" — компактных наборов вещей, которые легко комбинируются между собой. Такой подход позволяет сократить количество покупок и при этом выглядеть разнообразно и уместно в разных ситуациях.

Эксперты отмечают, что рост интереса к услугам стилистов связан не только с праздниками, но и с общим трендом на более осознанное отношение к внешнему виду и личному стилю.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско вчера в 14:58
Грипп берёт паузу на праздники: главный удар придётся уже после Нового года

Пик "гонконгского" гриппа ожидается после новогодних каникул. Вирусолог объяснил, как праздники и школы влияют на рост заболеваемости.

Читать полностью » Брюссельская капуста осложняет пищеварение в новогоднюю ночь — врач Меррифилд вчера в 14:53
Не мясо и не алкоголь: этот новогодний продукт чаще всего вызывает дискомфорт

Новогодние блюда могут навредить пищеварению сильнее обычного. Врач объяснила, какой популярный овощ лучше убрать со стола и чем его заменить.

Читать полностью » Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор вчера в 14:30
Осень принесла риск, но не всплеск: заболеваемость опасной лихорадкой пошла другим путём

Заболеваемость мышиной лихорадкой в России значительно ниже уровней прошлых лет. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию как стабильную, несмотря на сезонные подъемы.

Читать полностью » Не существует универсальной схемы для укрепления иммунитета — иммунолог Калинина вчера в 13:56
Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Иммунолог Наталья Калинина объяснила NewsInfo, можно ли быстро укрепить иммунитет и что для этого нужно делать.

Читать полностью » Мышиная лихорадка опасна для почек и лёгких — врач Мария Беляева вчера в 12:12
Мышиная лихорадка может скрыться под видом простуды: как распознать её в самом начале

Мышиная лихорадка начинается как простуда, но может привести к серьёзным осложнениям. Врач объясняет, как защититься и распознать опасное заболевание.

Читать полностью » Маникюр создаёт ощущение праздника в декабре — нейл-мастера вчера в 11:12
Сделала такой маникюр — и декабрь сразу стал ощущаться по-праздничному, даже без ёлки

Идеи новогоднего маникюра, которые выглядят дорого и аккуратно, не требуют сложного дизайна и помогают почувствовать праздник ещё до боя курантов.

Читать полностью » Рак лёгких часто развивается без симптомов на ранних стадиях — NZIP вчера в 7:48
Рак лёгких может выдать себя на пальцах: этот признак многие не замечают годами

Рак лёгких умеет скрываться под прикрытием обычных симптомов и физиологических изменений. Узнайте, как распознать опасные признаки на ранних стадиях и повысить шансы на выздоровление. Важные советы по диагностике, факторы риска и уникальные сигналы организма, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Эксперимент показал, что реактивные молекулы могут жить в воде — Science Advances вчера в 3:37
То, чего не должно существовать: молекула-изгой десятилетиями скрывалась в витамине B1

Химики впервые доказали, что сверхреактивные карбены могут существовать в воде. Это подтверждает давнюю теорию о витамине B1 и меняет подход к катализу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская
Общество
В России сохраняется норма 40-часовой рабочей недели — Светлана Бессараб
Экономика
Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова
Красота и здоровье
Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина
Общество
Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев
Наука
Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian
Мир
Чиновники НАТО не исключили неожиданных последствий встречи Трампа и Зеленского — CNN
Общество
Лариса Долина может переехать в усадьбу под Мытищами после решения суда — aif.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet