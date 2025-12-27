Гардероб как зеркало внутреннего кризиса: почему перед праздниками растёт спрос на стилистов

В конце года жители Тюменской области все чаще обращаются к профессиональным стилистам, готовясь к праздникам и важным событиям. Интерес к таким услугам заметно вырос, что отражает изменение отношения к внешнему виду и персональному стилю. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на данные сервиса "Авито".

Рост спроса на услуги стилистов

По итогам последних двух месяцев года спрос на услуги стилистов в Тюменской области увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что чаще всего клиенты обращались за помощью в создании праздничных образов и персональных рекомендаций по стилю.

"Жители Тюменской области на 27% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов", — сообщили эксперты "Авито".

Наиболее востребованной услугой стало определение типажа внешности. Ее популярность выросла сразу в 4,3 раза, что указывает на стремление клиентов получить базовые знания о собственном стиле и использовать их в дальнейшем самостоятельно.

Какие услуги стали популярнее

Помимо определения типажа, заметно вырос интерес и к другим направлениям работы стилистов. Подбор гардероба стал востребованнее в 2,7 раза, а составление индивидуальной карты стиля — в два раза. Существенный рост показало и онлайн-шопинг-сопровождение: число таких запросов увеличилось на 47%.

Стилисты предлагают широкий спектр услуг. Они помогают сформировать индивидуальный стиль, подбирают образы для деловых встреч, мероприятий, фотосессий и путешествий. Также специалисты проводят разбор гардероба, избавляя клиентов от устаревших вещей и создавая новые сочетания из уже имеющейся одежды.

Тренд на осознанный гардероб

Отдельное внимание клиенты уделяют формированию так называемых "капсул" — компактных наборов вещей, которые легко комбинируются между собой. Такой подход позволяет сократить количество покупок и при этом выглядеть разнообразно и уместно в разных ситуациях.

Эксперты отмечают, что рост интереса к услугам стилистов связан не только с праздниками, но и с общим трендом на более осознанное отношение к внешнему виду и личному стилю.