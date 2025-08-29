Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:12

Перекопка без боли: чем заменить тяжёлую лопату

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор

Кажется, что без лопаты на даче не обойтись. Но на самом деле есть целый ряд инструментов, которые делают работу с землёй проще и удобнее. К тому же они помогают снизить нагрузку на спину и сэкономить силы.

Вилы — для рыхления и уборки

Отличный вариант для перекопки грядок и подготовки почвы к посадке. Вилы помогают быстро разбрасывать компост, мульчу или навоз, а также избавляться от сорняков и корней. Длинные зубья ускоряют процесс, а нагрузка на поясницу становится меньше.

Мотыга — универсальный помощник

Плоское лезвие позволяет рыхлить почву, выравнивать грядки, формировать лунки и удалять сорняки. Инструмент удобен для небольших участков и труднодоступных мест.

Плоскорез Фокина

Создан для работы на глубине до 10 см. Острый срез помогает легко убирать корни, формировать грядки и окучивать растения. Главное преимущество — минимальные усилия при использовании.

Тяпка — маневренное решение

Незаменима для обработки ограниченных участков. С её помощью можно рыхлить землю, подрезать сорняки и корни, окучивать картофель. Лёгкий и компактный инструмент помогает поддерживать грядки в порядке.

Ручной культиватор

Лучший выбор для тех, кто хочет разгрузить спину. С ним не нужно сильно наклоняться или прикладывать лишние усилия. Культиватор помогает взрыхлить землю, убрать сорняки, внести удобрения и подготовить борозды для семян.

Итог

Лопата — не единственный инструмент для огорода. Вилы, мотыга, плоскорез, тяпка и ручной культиватор способны сделать уход за землёй эффективнее и комфортнее.

