Удобрение огорода навозом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:37

Молодёжь идёт в сад: комнатные цветы переносят на грядки и превращают в стиль жизни

Спрос на садовые товары в 2025 году вырос на 50%

Компания OBI Россия подвела итоги дачного сезона 2025 года. Анализ продаж показал: интерес россиян к товарам для дома и сада продолжает расти. Всё больше покупателей делают выбор в пользу удобных сервисных решений — доставки и сборки, а также универсальных аккумуляторных инструментов.

По данным сети, спрос на товары для сада и посадки вырос на 50%, а доля онлайн-продаж достигла 13,5%. Это подтверждает: дачное хозяйство, озеленение и благоустройство участка становятся важной частью жизни для всё большего числа россиян.

Кто формирует спрос

Исследование показало, что основными покупателями в категории "Сад" остаются люди в возрасте 35-44 лет. Это рациональные и практичные потребители, которые ценят комплексный подход, удобство и сервис.

Однако на рынок активно выходит новое поколение садоводов — зумеры. По статистике, 84% молодых покупателей держат дома хотя бы одно растение, а 73% регулярно за ними ухаживают. Постепенно увлечение домашними цветами перерастает в осознанное хобби и переносится на загородные участки.

Эксперты OBI отмечают: для этой аудитории садоводство становится способом самовыражения и заботы о психологическом комфорте.

Сравнение: поколения в садоводстве

Поколение Особенности Товары в приоритете
35-44 года Практичность, сервисные решения Инструменты, системы полива
Зумеры Хобби и самовыражение Комнатные растения, декоративные культуры

Что покупали чаще всего

Растущий интерес к садоводству проявился в структуре покупок. Наибольший рост в категории "Сад" был зафиксирован среди:

  • декоративных растений;

  • рассады;

  • биоудобрений;

  • систем полива.

Популярность сохраняется у овощных, хвойных и балконных растений. В топе продаж — садовая мебель и грили, кемпинг и садовая техника. По-прежнему востребованы удобрения, кашпо и горшки, грунты, семена и средства защиты растений.

Советы шаг за шагом: тренды для дачников

  1. Приобретайте универсальный аккумуляторный инструмент — он заменяет несколько видов техники и экономит место.

  2. Используйте биоудобрения для поддержания плодородия без вреда экологии.

  3. Вкладывайтесь в системы полива — они экономят воду и время.

  4. Дополняйте участок декоративными растениями для уюта и эстетики.

  5. Не забывайте про зону отдыха: мебель, грили и кемпинг-товары остаются лидерами спроса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на ручной инструмент.

  • Последствие: лишние усилия и затраты времени.

  • Альтернатива: переход на аккумуляторные решения.

  • Ошибка: игнорировать системы полива.

  • Последствие: пересыхание почвы и низкий урожай.

  • Альтернатива: установка автоматического или капельного полива.

  • Ошибка: покупать случайные растения без учёта условий.

  • Последствие: низкая приживаемость.

  • Альтернатива: выбирать культуры, адаптированные к региону.

А что если…

А что, если онлайн-продажи станут основным каналом? Уже сегодня 13,5% покупателей делают выбор в пользу интернет-магазинов. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться вдвое, ведь удобство доставки и возможность сравнить ассортимент остаются ключевыми для городских жителей.

Региональные особенности

Лидерами роста онлайн-продаж стали Московская область, Казань, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом в южных регионах, особенно в Краснодарском крае, активно покупали мебель и товары для отдыха на участке. В центральной России приоритетом стали посадочный материал и инструменты для садовых работ.

