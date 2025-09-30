Молодёжь идёт в сад: комнатные цветы переносят на грядки и превращают в стиль жизни
Компания OBI Россия подвела итоги дачного сезона 2025 года. Анализ продаж показал: интерес россиян к товарам для дома и сада продолжает расти. Всё больше покупателей делают выбор в пользу удобных сервисных решений — доставки и сборки, а также универсальных аккумуляторных инструментов.
По данным сети, спрос на товары для сада и посадки вырос на 50%, а доля онлайн-продаж достигла 13,5%. Это подтверждает: дачное хозяйство, озеленение и благоустройство участка становятся важной частью жизни для всё большего числа россиян.
Кто формирует спрос
Исследование показало, что основными покупателями в категории "Сад" остаются люди в возрасте 35-44 лет. Это рациональные и практичные потребители, которые ценят комплексный подход, удобство и сервис.
Однако на рынок активно выходит новое поколение садоводов — зумеры. По статистике, 84% молодых покупателей держат дома хотя бы одно растение, а 73% регулярно за ними ухаживают. Постепенно увлечение домашними цветами перерастает в осознанное хобби и переносится на загородные участки.
Эксперты OBI отмечают: для этой аудитории садоводство становится способом самовыражения и заботы о психологическом комфорте.
Сравнение: поколения в садоводстве
|Поколение
|Особенности
|Товары в приоритете
|35-44 года
|Практичность, сервисные решения
|Инструменты, системы полива
|Зумеры
|Хобби и самовыражение
|Комнатные растения, декоративные культуры
Что покупали чаще всего
Растущий интерес к садоводству проявился в структуре покупок. Наибольший рост в категории "Сад" был зафиксирован среди:
-
декоративных растений;
-
рассады;
-
биоудобрений;
-
систем полива.
Популярность сохраняется у овощных, хвойных и балконных растений. В топе продаж — садовая мебель и грили, кемпинг и садовая техника. По-прежнему востребованы удобрения, кашпо и горшки, грунты, семена и средства защиты растений.
Советы шаг за шагом: тренды для дачников
-
Приобретайте универсальный аккумуляторный инструмент — он заменяет несколько видов техники и экономит место.
-
Используйте биоудобрения для поддержания плодородия без вреда экологии.
-
Вкладывайтесь в системы полива — они экономят воду и время.
-
Дополняйте участок декоративными растениями для уюта и эстетики.
-
Не забывайте про зону отдыха: мебель, грили и кемпинг-товары остаются лидерами спроса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на ручной инструмент.
-
Последствие: лишние усилия и затраты времени.
-
Альтернатива: переход на аккумуляторные решения.
-
Ошибка: игнорировать системы полива.
-
Последствие: пересыхание почвы и низкий урожай.
-
Альтернатива: установка автоматического или капельного полива.
-
Ошибка: покупать случайные растения без учёта условий.
-
Последствие: низкая приживаемость.
-
Альтернатива: выбирать культуры, адаптированные к региону.
А что если…
А что, если онлайн-продажи станут основным каналом? Уже сегодня 13,5% покупателей делают выбор в пользу интернет-магазинов. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться вдвое, ведь удобство доставки и возможность сравнить ассортимент остаются ключевыми для городских жителей.
Региональные особенности
Лидерами роста онлайн-продаж стали Московская область, Казань, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом в южных регионах, особенно в Краснодарском крае, активно покупали мебель и товары для отдыха на участке. В центральной России приоритетом стали посадочный материал и инструменты для садовых работ.
