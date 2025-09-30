Молодёжь идёт в сад: комнатные цветы переносят на грядки и превращают в стиль жизни

Компания OBI Россия подвела итоги дачного сезона 2025 года. Анализ продаж показал: интерес россиян к товарам для дома и сада продолжает расти. Всё больше покупателей делают выбор в пользу удобных сервисных решений — доставки и сборки, а также универсальных аккумуляторных инструментов.

По данным сети, спрос на товары для сада и посадки вырос на 50%, а доля онлайн-продаж достигла 13,5%. Это подтверждает: дачное хозяйство, озеленение и благоустройство участка становятся важной частью жизни для всё большего числа россиян.

Кто формирует спрос

Исследование показало, что основными покупателями в категории "Сад" остаются люди в возрасте 35-44 лет. Это рациональные и практичные потребители, которые ценят комплексный подход, удобство и сервис.

Однако на рынок активно выходит новое поколение садоводов — зумеры. По статистике, 84% молодых покупателей держат дома хотя бы одно растение, а 73% регулярно за ними ухаживают. Постепенно увлечение домашними цветами перерастает в осознанное хобби и переносится на загородные участки.

Эксперты OBI отмечают: для этой аудитории садоводство становится способом самовыражения и заботы о психологическом комфорте.

Сравнение: поколения в садоводстве