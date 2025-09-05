Цены растут, а спрос не падает: почему россияне тратят больше на сад

Россияне всё активнее вкладывают средства в благоустройство дачных и садовых участков. Как рассказал аналитик компании-производителя товаров для сада Александр Буров в интервью NEWS. ru, только за лето 2025 года продажи садово-огородной продукции выросли на 16% по сравнению с прошлым годом, а онлайн-каналы показали рекордную динамику.

Рост продаж и роль маркетплейсов

Особенно впечатляющий результат показала онлайн-торговля: через маркетплейсы жители страны приобрели садовых товаров в три раза больше, чем годом ранее.

"Больше всего садово-огородных товаров в этом году купили жители Москвы и Центральной России — почти треть всех продаж", — пояснил Александр Буров.

Таким образом, цифровые площадки становятся ключевым каналом для покупок товаров для дач и огородов.

В тренде — поливочные системы

По словам эксперта, наибольший интерес у садоводов вызвали товары для полива. Лидером роста стали шланги — их продажи за год увеличились почти в два раза (+89%).

Помимо этого, стабильно востребованными остаются опрыскиватели и системы капельного полива.

Почему растёт интерес к садовым товарам

Буров объясняет такую динамику сразу несколькими факторами. Во-первых, упростились онлайн-покупки: маркетплейсы сделали выбор и доставку более удобными. Во-вторых, изменились потребительские привычки: россияне всё чаще отдают предпочтение надёжным и долговечным товарам, которые хоть и стоят дороже, но значительно облегчают уход за участками.

Центральная Россия впереди

Основной объём продаж пришёлся на Москву и регионы Центральной России — именно здесь сконцентрирована треть всех покупок. По мнению экспертов, это объясняется более высоким уровнем доходов и активным развитием дачного строительства в этих регионах.