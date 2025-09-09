Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сад с перголой
Сад с перголой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:24

Сделку могут признать недействительной: что изменилось в правилах владения участками

Депутат Никита Чаплин рассказал о новых правилах продажи дачных участков

Новый закон о садоводстве и огородничестве вносит изменения, которые затрагивают всех владельцев дачных участков. Его цель — защитить интересы добросовестных собственников и исключить схемы, связанные со спекуляцией землёй.

Что изменилось

По словам председателя союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина, теперь владельцы не смогут продать или передать участок отдельно от находящихся на нём построек.

"Несоблюдение новых требований, в частности запрета на раздел участков или их отчуждение без построек, может повлечь административную ответственность, а в некоторых случаях и признание сделок недействительными", — отметил Чаплин.

Эта норма направлена на то, чтобы сохранить целостность имущественных комплексов — самого участка вместе с жилым или садовым домом, хозяйственными строениями и гаражом.

Зачем нужны ограничения

Депутат подчеркнул, что закон пресекает спекулятивные сделки, когда земля отчуждалась отдельно от построек, что нередко приводило к злоупотреблениям. Теперь дачный участок рассматривается как единое имущество, и распоряжаться им можно только целиком.

Последствия для дачников

Для большинства владельцев нововведения не станут проблемой, так как они и так используют землю и постройки совместно. Но при нарушении новых правил гражданам грозят штрафы, а заключённые сделки могут быть признаны недействительными.

Таким образом, закон упорядочивает правила владения и оборота садовых и огородных участков, а также помогает защитить их собственников от недобросовестных схем.

