Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цветущие яблони на даче
Цветущие яблони на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:18

Закон обновили, но привычки садоводов останутся прежними

С 1 сентября в России вступят в силу уточняющие поправки к закону о садоводстве

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в законодательстве о садоводстве. Однако, как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия"), новые поправки не вводят дополнительных ограничений для владельцев участков, а лишь уточняют отдельные положения.

Что изменится с сентября

По словам парламентария, речь идёт исключительно о разъясняющих поправках, которые приводят закон о садоводстве и огородничестве в соответствие с Земельным, Градостроительным и Лесным кодексами, а также рядом федеральных законов.

"Изменения… носят уточняющий характер. Они направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов", — отметила Юлия Оглоблина.

Предпринимательская деятельность уже под запретом

Депутат напомнила, что запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков действует давно.

"Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года. То есть с момента вступления в силу действующего закона", — пояснила Юлия Оглоблина.

Таким образом, поправки, которые начнут действовать осенью, не ограничат привычную деятельность садоводов и огородников. Их основная цель — устранить юридические противоречия и сделать применение закона более прозрачным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садовод Самойлова рассказала, когда собирать и как хранить баклажаны сегодня в 15:44

Баклажаны на зиму: лучшие способы заготовки и заморозки

Собрать баклажаны лучше слегка недозревшими — так они нежнее и хранятся дольше. Опилки, прохладный погреб и заготовки помогут сохранить урожай до зимы.

Читать полностью » От Антоновки до весны: лайфхаки опытных садоводов для идеального хранения яблок сегодня в 15:24

Почему ваша Антоновка может храниться до 6 месяцев: секрет знают только опытные садоводы

Садоводы, хотите сохранить яблоки свежими до весны? Откройте для себя 2 уникальных метода: от герметичной банки с плавающей свечой до подземного хранилища. Узнайте, как продлить жизнь вашему урожаю без погреба!

Читать полностью » Кофейная гуща улучшает почву и рост растений — агрономы назвали правила применения сегодня в 14:34

Кофейная гуща работает лучше дорогих подкормок: проверено на розах и томатах

Кофейная гуща способна заменить магазинные удобрения. Разбираемся, какие растения особенно любят такой уход и как использовать её без вреда.

Читать полностью » Карбонат кальция для ваших растений: как правильно использовать скорлупу яиц сегодня в 14:12

Не выбрасывайте скорлупу: 2 способа превратить её в ценное удобрение для вашего огорода

Узнайте, почему дачники закапывают яйца под рассаду! Раскрываем секреты этого народного метода, его пользу для почвы и возможные риски. Народная мудрость или пустая трата времени – разбираемся в деталях.

Читать полностью » В Курской области для хранения моркови и свёклы применяют песок, глину и хвойные опилки сегодня в 13:25

Овощи в Курске доживают до весны или гниют к январю — решает всего одна мелочь

Жители Курской области делятся хитростями, как сохранить морковь и свёклу в погребе до весны. Один простой приём поможет удержать овощи свежими.

Читать полностью » Сохраните корни зимой: опавшие листья – лучшая защита от морозов – простой способ сегодня в 13:12

Листья шепчут секрет богатого урожая: как сделать листовой компост своими руками

Узнайте, как опавшие листья способны стать ценным ресурсом для вашего сада! Превратите их в листовой компост – рыхлый и питательный, улучшающий структуру почвы. Ра раскроем секреты осенней переработки.

Читать полностью » Морозостойкий огород: посейте это под зиму и забудьте о весенних хлопотах – советы бывалых сегодня в 12:12

Холод – союзник урожая: какие семена не боятся морозов и дадут раннюю зелень

Подзимний посев – секрет опытных огородников! Узнайте, какие культуры посеять осенью, чтобы получить самый ранний урожай весной. Секреты и преимущества метода.

Читать полностью » Посадка озимого чеснока в Костромской области начинается в конце сентября сегодня в 12:10

Три недели решают всё: когда озимый чеснок в Костромской области приживается, а когда погибает

Жители Костромской области делятся проверенными секретами посадки озимого чеснока. Один важный приём осенью решает, каким будет урожай весной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Еда

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья
Еда

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet