Закон обновили, но привычки садоводов останутся прежними

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в законодательстве о садоводстве. Однако, как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия"), новые поправки не вводят дополнительных ограничений для владельцев участков, а лишь уточняют отдельные положения.

Что изменится с сентября

По словам парламентария, речь идёт исключительно о разъясняющих поправках, которые приводят закон о садоводстве и огородничестве в соответствие с Земельным, Градостроительным и Лесным кодексами, а также рядом федеральных законов.

Предпринимательская деятельность уже под запретом

Депутат напомнила, что запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков действует давно.

"Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года. То есть с момента вступления в силу действующего закона", — пояснила Юлия Оглоблина.

Таким образом, поправки, которые начнут действовать осенью, не ограничат привычную деятельность садоводов и огородников. Их основная цель — устранить юридические противоречия и сделать применение закона более прозрачным.