За использование земли не по назначению теперь придётся платить по полной

С 1 сентября в России начали действовать новые правила, касающиеся использования земель в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Поправки в федеральный закон № 217-ФЗ окончательно закрепили запрет на ведение бизнеса на дачных участках.

Теперь земли с разрешённым использованием "садоводство/огородничество" можно применять только для личных нужд. Любая коммерческая деятельность в СНТ будет считаться нарушением.

Что теперь под запретом

Под ограничение попали самые разные виды бизнеса:

• хостелы и мини-отели;

• склады, мастерские, автосервисы;

• магазины, кафе, парикмахерские;

• питомники для продажи животных;

• тепличные комплексы, фермы по разведению птицы и скота;

• платные сауны, бани и спортивные залы.

Кроме того, запрещено нанимать работников для сбора урожая или предоставлять платные услуги на территории СНТ.

Что разрешено

Дачники по-прежнему могут выращивать овощи и фрукты для себя, держать домашних животных, а также продавать излишки урожая. Но сделать это можно только при соблюдении условий: без привлечения наёмных сотрудников и при наличии справки от правления СНТ или местной администрации.

Ответственность и штрафы

Юристы напоминают, что по закону использовать землю не по назначению было нельзя и раньше, однако новые поправки уточняют формулировки и усиливают контроль.

• Для физических лиц штраф составит от 10 000 рублей либо 0,5-1% от кадастровой стоимости участка.

• Для юридических лиц санкции гораздо серьёзнее — от 100 000 рублей и до 2% кадастровой стоимости.

Таким образом, закон направлен на то, чтобы вернуть садовым участкам их изначальное предназначение — личное хозяйство и отдых, а не ведение бизнеса.