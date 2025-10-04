Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:12

Осенние ошибки в огороде: привычки, которые крадут урожай весной

Агрономы: фосфорные удобрения и дрожжевые подкормки осенью бесполезны и вредны

Осень для огородников — это не только время сбора последних урожаев, но и период подготовки к следующему сезону. Именно сейчас многие стремятся сделать "всё и сразу", чтобы весной растения чувствовали себя лучше. Но среди действительно нужных дел встречаются привычки, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Удобрения в последний момент — пустая трата

Когда урожай поздних культур ещё не убран, возникает желание помочь растениям "догнать" рост и увеличить массу. В ход идут фосфорные удобрения: суперфосфат, фосфоритная мука. Но в сентябре такая подкормка бесполезна.

Эти вещества действуют медленно, и растения просто не успеют их усвоить — через пару недель они уйдут в зиму. Деньги и силы тратятся впустую.

Йод против фитофторы — миф, в который продолжают верить

Фитофтора традиционно атакует томаты и картофель осенью. Многие дачники берут пузырёк йода и опрыскивают растения. Увы, это не помогает.

Йод — антисептик, но не фунгицид. Он не уничтожает грибковые споры, поэтому пользы от таких обработок мало. Гораздо эффективнее применить специализированные препараты или обработать теплицу серной шашкой после сбора урожая.

Окучивание свёклы — зря потраченное время

Популярная ошибка — считать, что если окучивание полезно картофелю, то оно поможет и свёкле. На самом деле всё наоборот.

Морковь действительно стоит слегка прикрыть землёй, чтобы уберечь корнеплод от солнечных ожогов. А свёкла в этом не нуждается: её верхушки не портятся от солнца, а приобретают насыщенный бордовый цвет. Дополнительная земля лишь зря отнимает силы садовода.

Дрожжевая подкормка в холод — вред вместо пользы

Дрожжи стимулируют рост зелёной массы летом, но в сентябре растения уже переходят к вызреванию. Подкормка в этот период только ухудшает ситуацию: дрожжи активизируют микроорганизмы в почве, которые начинают быстро расходовать запасы калия и кальция.

А именно эти элементы особенно нужны осенью для подготовки к зиме. В итоге почва обедняется, а растения ослабевают.

Опрыскивания при холодной погоде — работа впустую

Осенью садоводы часто откладывают обработку деревьев и кустарников до конца сентября. Но биопрепараты (например, фитоспорин) работают только при температуре выше +10 °C.

Если опрыскивать при холоде, эффекта не будет. Раствор останется на листьях, но не подействует на болезни и вредителей. Правильнее проводить обработки раньше, пока стоит тёплая погода.

