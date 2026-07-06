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Садовод удаляет сорняки
Садовод удаляет сорняки
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Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Сорняки больше не летят в мусор: как превратить крапиву в пользу для урожая

Дачники часто воспринимают неугодную растительность исключительно как вредителей, однако многие виды сорных трав могут принести реальную пользу при правильном подходе. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала NewsInfo, как эффективно превратить сорняки в ценный ресурс для участка.

Ранее сообщалось о необходимости пересмотреть отношение к сорнякам, допуская их использование для нужд огорода. При этом эксперты отмечают, что даже условно полезные травы, такие как крапива двудомная, способны стать эффективным дополнением к системе удобрений на дачном участке.

Выявление скрытых зон размножения нежелательных растений поможет эффективнее бороться с инкубаторами сорняков на даче.

По мнению Вороновой, основной способ утилизации сорной травы — закладка в компост. В отличие от однородных отходов, смесь различных трав не слеживается, обеспечивая необходимую циркуляцию воздуха, что ускоряет процесс переработки. Для ускорения созревания органики важно знать технологии создания быстрого компоста.

"Из сорняков получается очень ценный продукт, потому что они взяли из земли много веществ, которые потом вернутся в почву. У них разная жесткость, разные листья. Они хорошо ложатся и компост делается качественнее", — пояснила эксперт.

Помимо компостирования, скошенную траву можно использовать как мульчу в приствольных кругах деревьев и кустарников для удержания влаги. Особенно полезен такой метод в теплицах, если дачник вынужден оставить участок без присмотра на длительный срок, советует садовод. Чтобы минимизировать усилия по уходу, стоит освоить современные методы борьбы с сорняками без лишних трудозатрат.

"Крапива, в отличие от лебеды или осота, забирает очень много полезных веществ. Травники делают из нее концентрированный настой, так называемую бродиловку. Растения на такие подкормки реагируют очень хорошо. Еще можно использовать сорняки как нижний слой в контейнерах или бочках для огурцов и тыкв. Они будут выделять тепло при разложении, создавая идеальную среду для роста теплолюбивых культур", — отметила огородница.

Грамотное управление растительностью помогает не только удобрять землю, но и выявлять проблемы в структуре грунта, так как многие сорные растения являются природными индикаторами истощенной или утоптанной почвы. Также эксперты советуют рассмотреть посадку плотных почвопокровных культур, способных самостоятельно перекрывать доступ света для ненужных ростков.

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Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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