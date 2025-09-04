Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:49

Последний шанс сохранить плодородие: главные работы на участке перед зимой

RT: дачникам напомнили о необходимости удобрять почву и проводить обрезку

К завершению лета владельцам садовых участков важно не откладывать уход за растениями и землю. О главных задачах дачников в августе-сентябре рассказал в беседе с RT депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Сбор урожая

"Многие культуры, такие как яблоки, груши и поздние сорта ягод, как раз созревают в августе. Если вовремя не собрать урожай, можно потерять значительную его часть из-за перезревания или болезней", — отметил Чаплин.

Уход за почвой

После сбора урожая следует:

  • внести органические удобрения;

  • провести рыхление;

  • при необходимости посеять сидераты для восстановления плодородия.

Подготовка сада к зиме

Эксперт советует не забывать о подготовительных работах:

  • провести санитарную обрезку деревьев и кустарников;

  • обработать растения от вредителей и болезней;

  • при необходимости выполнить влагозарядковый полив.

Посадки и пересадки

Август также подходит для:

  • деления и пересадки многолетников;

  • высаживания луковичных культур — тюльпанов, нарциссов и других.

Итог

  • Сейчас — время активного сбора урожая и ухода за садом.

  • Правильная подготовка почвы и растений обеспечит плодородие и здоровье сада в следующем году.

  • Месяц подходит и для новых посадок.

