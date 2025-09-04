Последний шанс сохранить плодородие: главные работы на участке перед зимой
К завершению лета владельцам садовых участков важно не откладывать уход за растениями и землю. О главных задачах дачников в августе-сентябре рассказал в беседе с RT депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Сбор урожая
"Многие культуры, такие как яблоки, груши и поздние сорта ягод, как раз созревают в августе. Если вовремя не собрать урожай, можно потерять значительную его часть из-за перезревания или болезней", — отметил Чаплин.
Уход за почвой
После сбора урожая следует:
-
внести органические удобрения;
-
провести рыхление;
-
при необходимости посеять сидераты для восстановления плодородия.
Подготовка сада к зиме
Эксперт советует не забывать о подготовительных работах:
-
провести санитарную обрезку деревьев и кустарников;
-
обработать растения от вредителей и болезней;
-
при необходимости выполнить влагозарядковый полив.
Посадки и пересадки
Август также подходит для:
-
деления и пересадки многолетников;
-
высаживания луковичных культур — тюльпанов, нарциссов и других.
Итог
-
Сейчас — время активного сбора урожая и ухода за садом.
-
Правильная подготовка почвы и растений обеспечит плодородие и здоровье сада в следующем году.
-
Месяц подходит и для новых посадок.
