Последний шанс сохранить плодородие: главные работы на участке перед зимой

сегодня в 13:59

Забудьте про навоз: этот рыбный секрет преобразит ваш огород – растения будут в восторге

Узнайте, как рыбные отходы могут стать ценным органическим удобрением. Раскрываем секреты использования рыбных костей, голов и внутренностей для подкорки томатов, огурцов и других культур, чтобы повысить урожай и улучшить здоровье сада.

Читать полностью »

сегодня в 9:57

Ошибка в соседстве — и урожай сгниёт за недели в Марий Эл: чего нельзя делать с грушами

Секреты долгого хранения груш до весны в условиях Марий Эл: соблюдайте ключевые правила, чтобы сохранить плоды свежими. Узнайте, как избежать порчи.

Читать полностью »

сегодня в 9:42

Листья в пятнах: как остановить ржавчину и вернуть здоровье грушам и винограду

Ржавчина атакует груши и виноград! Узнайте, как распознать, остановить и предотвратить распространение грибкового заболевания, чтобы спасти урожай.

Читать полностью »

сегодня в 9:25

Малина омолаживается только одним способом: вот что нужно сделать в сентябре

Урожай малины резко снизился? Узнайте, почему пересадка способна спасти плантацию и вернуть кустам здоровье и урожайность.

Читать полностью »

сегодня в 8:44

Клубника засыпает под одеялом компоста: хитрость для богатого урожая

Подготовка клубники к зиме - это простой процесс, способный обеспечить богатый урожай следующей весной. Узнайте, как легко помочь растениям выжить в морозы с минимальными усилиями!

Читать полностью »

сегодня в 8:42

Удобрения бесполезны: 5 причин, почему ваши растения голодают в плодородной почве

Удобрения не приносят желаемого результата? Причина может скрываться в состоянии почвы! Узнайте о ключевой роли pH, дисбалансе элементов и ошибках внесения, чтобы получить максимальную отдачу от подкормок.

Читать полностью »

сегодня в 8:07

Хотели помочь груше — сделали хуже: типичные сентябрьские промахи

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки молодых груш к будущему сезону. Одна ошибка в сентябре может перечеркнуть годы труда.

Читать полностью »

сегодня в 7:38

Сад без изъянов: как трубы превращаются в декоративный элемент

Узнайте, как замаскировать наружные трубы и вентиляционные выходы в саду с помощью 7 креативных идей, от вьющихся растений до декоративных экранов.

Читать полностью »