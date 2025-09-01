Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Сад превращается в тренажёрку: простая работа, которая заменяет фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности

Лето — пора, когда многие жители частных домов или дач проводят больше времени на свежем воздухе. И не всегда это связано с прогулками или спортивными тренировками: обычные хозяйственные дела могут стать отличной альтернативой фитнесу. К примеру, стрижка газона или работа в огороде сжигают немало калорий и положительно влияют на общее самочувствие.

Зачем считать садоводство физической нагрузкой

Министерство здравоохранения США рекомендует взрослым уделять не менее двух с половиной часов в неделю умеренной физической активности или 75 минут более интенсивных нагрузок. Постепенно можно увеличивать этот показатель до пяти часов умеренных тренировок или двух с половиной — интенсивных. Но далеко не все знают, что обязательные часы вовсе не нужно проводить в спортзале. В расчёт входят и повседневные дела: работа в саду, стрижка газона, уборка территории.

Такой подход удобен сразу по нескольким причинам. Во-первых, человек получает пользу для здоровья. Во-вторых, параллельно решаются бытовые задачи. А в-третьих, это занятие на свежем воздухе, что само по себе положительно сказывается на настроении и уровне энергии.

Сколько калорий уходит на стрижку газона

Любая активность оценивается через показатель MET (метаболический эквивалент). Один MET равен энергии, которую организм тратит в состоянии покоя. Например, быстрая ходьба имеет показатель 4,3, а высокоинтенсивная круговая тренировка — 8. Стрижка газона по энергозатратам приближается к этим видам активности и оценивается в 5 MET, в то время как работа в саду в среднем соответствует 3,8 MET.

Чтобы понять цифры на практике, можно обратиться к данным Harvard Health Publishing. Человек весом 70 кг за полчаса работы ручной газонокосилкой сжигает примерно 198 калорий. Если вес составляет около 84 кг, то расход энергии увеличивается до 231 калории. При использовании электрической косилки цифры чуть ниже — от 162 до 189 калорий за то же время.

Как повысить эффективность занятий

Физическая отдача зависит не только от веса, но и от выбора оборудования. Работа с ручной косилкой требует больше усилий и задействует больше мышц, чем использование электрического аналога. Чтобы разнообразить нагрузку, специалисты советуют чередовать виды деятельности: 15 минут покоса травы и столько же прополки или пересадки растений. Так активнее включаются разные группы мышц, а организм получает более равномерную нагрузку.

Важно помнить о безопасности: садовые работы нередко приводят к болям в спине. Чтобы этого избежать, следует держать осанку, использовать удобные аксессуары вроде наколенников или мягких ковриков и делать разминку перед началом.

Сравнение с другими видами активности

Интересно, что по количеству сожжённых калорий стрижка газона обгоняет такие занятия, как боулинг, бильярд, волейбол или даже гольф. Более того, энергозатраты выше, чем при обычной прогулке в спокойном темпе. Для сравнения: за 30 минут ходьбы со скоростью около 5,5 км/ч человек весом 70 кг расходует около 149 калорий — заметно меньше, чем при уходе за газоном.

Другие работы на улице также оказываются весьма "спортивными". Так, уборка снега вручную за полчаса отнимает от 180 до 252 калорий, а рубка дров или перенос мешков с землёй не только сжигают энергию, но и развивают силу и выносливость. Подобные задачи вполне можно включить в личный "фитнес-план" для поддержания формы.

Польза для психики

Регулярные занятия на свежем воздухе не ограничиваются только физическим эффектом. По данным клиники Mayo, садоводство снижает уровень стресса и помогает расслабиться. Чувство выполненной работы и порядок вокруг дома положительно влияют на настроение, а ритмичные движения во время стрижки или прополки действуют почти как медитация.

Стрижка газона и другие виды садовых работ — не просто бытовая обязанность, а способ поддерживать активность, укреплять здоровье и экономить на спортзале. Главное — соблюдать правильную технику и не забывать о мерах предосторожности. Тогда даже самые привычные дела смогут заменить полноценную тренировку.

