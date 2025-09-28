Вот почему новый горшок может погубить гардению быстрее, чем болезни
Гардения — одно из самых красивых и ароматных комнатных растений, но она очень чувствительна к уходу. Особенно важно правильно пересаживать цветок: от этого зависит здоровье листьев, корней и обильное цветение.
Подготовка к пересадке
-
Полейте растение за день до процедуры, чтобы земляной ком оставался влажным и не разрушался.
-
Подготовьте новый горшок (на 2-3 см шире прежнего), керамзит для дренажа и рыхлый субстрат для кислолюбивых растений.
-
Держите под рукой перлит, кору, острый продезинфицированный секатор и лейку с узким носиком.
-
Работайте в тени, чтобы корни не перегрелись.
Когда пересаживать
Лучшее время — ранняя весна или сразу после цветения. Молодые гардении пересаживают чаще (раз в 1-2 года), взрослые — только по необходимости:
-
корни выглядывают из дренажных отверстий;
-
земля быстро пересыхает;
-
почва потеряла структуру.
Почва, pH и выбор горшка
-
Гардения любит кислую, лёгкую, воздухопроницаемую среду (pH 5,0-6,0).
-
Подходит смесь: 2 части кислого торфа или грунта для рододендронов, 1 часть перлита и 1 часть мелкой коры.
-
Слишком щёлочная почва блокирует усвоение железа, вызывает хлороз.
-
Горшок выбирайте небольшой, с обязательным дренажом.
Подготовка и пересадка
-
Осторожно извлеките растение из старого горшка, не разрушая корневой ком.
-
Удалите только рыхлый грунт, не трогая центральный ком.
-
Подрежьте мягкие или коричневые корни.
-
Пересадите гардению на ту же глубину, что и раньше, не заглубляя стебель.
-
Засыпьте субстрат порциями, слегка уплотняя.
-
Полейте мягкой или дождевой водой.
Уход после пересадки
-
Поставьте растение в светлое место без прямых лучей.
-
Поливайте умеренно, давая просохнуть верхнему слою почвы.
-
Используйте мягкую воду, избегайте жёсткой и известковой.
-
Поддерживайте влажность воздуха 50-60% (поддон с водой и галькой, но без контакта горшка с водой).
-
Подкормку начинайте через 3-4 недели, слабым раствором удобрений для кислолюбивых растений.
-
Оптимальная температура — +18…+24 °C, без сквозняков.
Частые ошибки
|Ошибка
|Последствие
|Как избежать
|Слишком большой горшок
|Застой воды, гниль
|Выбирать горшок "впритык"
|Щёлочной грунт или вода
|Хлороз (желтизна листьев)
|Использовать кислый субстрат и мягкую воду
|Заглубление корневой шейки
|Замедление роста, болезни
|Сохранять прежний уровень
|Чрезмерное поливание
|Корневая гниль
|Поливать после подсыхания
|Частые перестановки
|Сбрасывание бутонов
|Оставлять в одном месте
Дополнительные тонкости: обрезка и омоложение
-
После пересадки укоротите слишком длинные побеги на треть.
-
Удаляйте отцветшие бутоны для стимуляции роста.
-
Для размножения берите стеблевые черенки весной, укореняйте их в кислой почве при высокой влажности.
Проверка и корректировка pH
Если листья желтеют с зелёными прожилками — это хлороз. Проверьте pH: при значении выше 6,5 корни не усваивают железо. Решение:
-
поливать дождевой или фильтрованной водой;
-
добавить в субстрат кислый торф;
-
использовать хелаты железа.
Быстрый контрольный список
-
Время пересадки: весна или после цветения.
-
Горшок: всего на 2-3 см шире прежнего.
-
Субстрат: кислый, рыхлый, pH 5,0-6,0.
-
Полив: только мягкой водой, умеренно.
-
Влажность: 50-60%.
-
Подкормка: через месяц после пересадки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru