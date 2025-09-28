Вот почему новый горшок может погубить гардению быстрее, чем болезни

Гардения — одно из самых красивых и ароматных комнатных растений, но она очень чувствительна к уходу. Особенно важно правильно пересаживать цветок: от этого зависит здоровье листьев, корней и обильное цветение.

Подготовка к пересадке

Полейте растение за день до процедуры, чтобы земляной ком оставался влажным и не разрушался.

Подготовьте новый горшок (на 2-3 см шире прежнего), керамзит для дренажа и рыхлый субстрат для кислолюбивых растений.

Держите под рукой перлит, кору, острый продезинфицированный секатор и лейку с узким носиком.

Работайте в тени, чтобы корни не перегрелись.

Когда пересаживать

Лучшее время — ранняя весна или сразу после цветения. Молодые гардении пересаживают чаще (раз в 1-2 года), взрослые — только по необходимости:

корни выглядывают из дренажных отверстий;

земля быстро пересыхает;

почва потеряла структуру.

Почва, pH и выбор горшка

Гардения любит кислую, лёгкую, воздухопроницаемую среду (pH 5,0-6,0).

Подходит смесь: 2 части кислого торфа или грунта для рододендронов, 1 часть перлита и 1 часть мелкой коры.

Слишком щёлочная почва блокирует усвоение железа, вызывает хлороз.

Горшок выбирайте небольшой, с обязательным дренажом.

Подготовка и пересадка

Осторожно извлеките растение из старого горшка, не разрушая корневой ком. Удалите только рыхлый грунт, не трогая центральный ком. Подрежьте мягкие или коричневые корни. Пересадите гардению на ту же глубину, что и раньше, не заглубляя стебель. Засыпьте субстрат порциями, слегка уплотняя. Полейте мягкой или дождевой водой.

Уход после пересадки

Поставьте растение в светлое место без прямых лучей.

Поливайте умеренно, давая просохнуть верхнему слою почвы.

Используйте мягкую воду, избегайте жёсткой и известковой.

Поддерживайте влажность воздуха 50-60% (поддон с водой и галькой, но без контакта горшка с водой).

Подкормку начинайте через 3-4 недели, слабым раствором удобрений для кислолюбивых растений.

Оптимальная температура — +18…+24 °C, без сквозняков.

Частые ошибки

Ошибка Последствие Как избежать Слишком большой горшок Застой воды, гниль Выбирать горшок "впритык" Щёлочной грунт или вода Хлороз (желтизна листьев) Использовать кислый субстрат и мягкую воду Заглубление корневой шейки Замедление роста, болезни Сохранять прежний уровень Чрезмерное поливание Корневая гниль Поливать после подсыхания Частые перестановки Сбрасывание бутонов Оставлять в одном месте

Дополнительные тонкости: обрезка и омоложение

После пересадки укоротите слишком длинные побеги на треть.

Удаляйте отцветшие бутоны для стимуляции роста.

Для размножения берите стеблевые черенки весной, укореняйте их в кислой почве при высокой влажности.

Проверка и корректировка pH

Если листья желтеют с зелёными прожилками — это хлороз. Проверьте pH: при значении выше 6,5 корни не усваивают железо. Решение:

поливать дождевой или фильтрованной водой;

добавить в субстрат кислый торф;

использовать хелаты железа.

Быстрый контрольный список