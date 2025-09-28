Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:30

Октябрь решает судьбу урожая: если сейчас промолчать, весной земля ответит бедой

Россельхозцентр: в октябре садоводам нужно провести влагозарядковые поливы

Октябрь для садоводов — время особой заботы о земле и растениях. Именно в этом месяце решается, насколько здоровым и урожайным будет будущий сезон. Землю нужно обогатить, деревья и кустарники — защитить, а теплицы — тщательно очистить. Также в октябре самое время высаживать озимые культуры и готовить многолетники к зимнему отдыху.

Подготовка почвы и влагозарядные поливы

После сбора урожая землю не оставляют в покое. Её перекапывают и вносят удобрения, чтобы весной она была готова к новой нагрузке. Чаще всего садоводы используют золу и навоз — эти органические добавки насыщают грунт калием и фосфором, улучшая его структуру.

"Второе — влагозарядковые поливы. В последние три года это основа хорошей зимовки плодовых, кустарников, многолетних цветов", — отметили в Россельхозцентре.

Влагозарядковый полив — это однократное глубокое насыщение земли водой. Его проводят в приствольных кругах деревьев и в зоне корней кустарников. Такая мера помогает создать запас влаги, благодаря которому почва медленнее промерзает и образует "подушку тепла" вокруг корневой системы.

Нормы полива зависят от состава почвы:

  • песчаная — 40-50 литров на дерево;

  • суглинистая — 60-70 литров;

  • глинистая — 80-90 литров.

Обычно полив выполняют во второй половине октября при температуре воздуха около +3 °C.

Очистка теплиц: от каркаса до стекол

Теплица — главный помощник садовода, и от того, насколько чистым будет её каркас и покрытие, зависит здоровье будущих растений.

  1. Металлические окрашенные опоры моют содовым раствором и дополнительно обрабатывают бордоской жидкостью.

  2. Для оцинкованных деталей используют горячую воду с 9%-м уксусом.

  3. Пластиковые трубы (ПВХ) дезинфицируют "Белизной".

  4. Деревянные части очищают хлоркой, сушат, затем пропитывают медным купоросом и покрывают известью.

Стекло теплиц моют раствором хозяйственного мыла или разбавленным средством для посуды. Завершающий этап — обработка 4%-м раствором хлорной извести. Для поликарбоната применяют напорную воду и раствор марганцовки.

Сравнение: чем обрабатывать конструкции теплицы

Материал конструкции Средство обработки Дополнительная защита
Металл окрашенный Сода + бордоская жидкость -
Металл оцинкованный Горячая вода + уксус -
Пластик (ПВХ) Белизна -
Дерево Хлорка + медный купорос + известь Да
Стекло Мыло, средство для посуды + хлорная известь -
Поликарбонат Вода под напором + марганцовка -

Советы шаг за шагом

  1. Вначале уберите все растительные остатки и сорняки с участка и из теплицы.

  2. Перекопайте землю и внесите удобрения.

  3. Проведите влагозарядковый полив.

  4. Очистите и продезинфицируйте теплицу.

  5. Побелите стволы плодовых деревьев известковым раствором для защиты от вредителей и морозобоин.

  6. Укройте розы и другие чувствительные многолетники лапником или специальным агроволокном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить сухую почву без полива.
    → Последствие: промерзание корней, гибель растений.
    → Альтернатива: провести влагозарядковый полив.

  • Ошибка: не убирать остатки растений из теплицы.
    → Последствие: размножение болезней и вредителей.
    → Альтернатива: уборка, дезинфекция, обработка растворами.

  • Ошибка: игнорировать побелку деревьев.
    → Последствие: кору повреждают грызуны и солнечные ожоги.
    → Альтернатива: использовать садовую известь или готовую побелку.

А что если…

Если октябрь выдался сухим и тёплым, не стоит торопиться с укрытием растений. Перекрытый доступ воздуха при плюсовой температуре приводит к выпреванию корней. Лучше подождать устойчивых холодов.

FAQ

Как выбрать удобрение для осени?
Лучше всего подойдут зола, перепревший навоз и фосфорно-калийные смеси. Азотные препараты в это время использовать не стоит.

Сколько стоит обработка теплицы?
Если делать самостоятельно, расходы минимальны: сода, уксус, хлорка и известь — это бюджетные средства. Специальные дезинфектанты обойдутся дороже, но эффективнее.

Что лучше для защиты деревьев — сетка или побелка?
И то, и другое работает. Побелка защищает от солнца и морозобоин, а металлическая сетка — от грызунов. В идеале стоит сочетать оба способа.

