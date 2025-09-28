Октябрь решает судьбу урожая: если сейчас промолчать, весной земля ответит бедой

Октябрь для садоводов — время особой заботы о земле и растениях. Именно в этом месяце решается, насколько здоровым и урожайным будет будущий сезон. Землю нужно обогатить, деревья и кустарники — защитить, а теплицы — тщательно очистить. Также в октябре самое время высаживать озимые культуры и готовить многолетники к зимнему отдыху.

Подготовка почвы и влагозарядные поливы

После сбора урожая землю не оставляют в покое. Её перекапывают и вносят удобрения, чтобы весной она была готова к новой нагрузке. Чаще всего садоводы используют золу и навоз — эти органические добавки насыщают грунт калием и фосфором, улучшая его структуру.

"Второе — влагозарядковые поливы. В последние три года это основа хорошей зимовки плодовых, кустарников, многолетних цветов", — отметили в Россельхозцентре.

Влагозарядковый полив — это однократное глубокое насыщение земли водой. Его проводят в приствольных кругах деревьев и в зоне корней кустарников. Такая мера помогает создать запас влаги, благодаря которому почва медленнее промерзает и образует "подушку тепла" вокруг корневой системы.

Нормы полива зависят от состава почвы:

песчаная — 40-50 литров на дерево;

суглинистая — 60-70 литров;

глинистая — 80-90 литров.

Обычно полив выполняют во второй половине октября при температуре воздуха около +3 °C.

Очистка теплиц: от каркаса до стекол

Теплица — главный помощник садовода, и от того, насколько чистым будет её каркас и покрытие, зависит здоровье будущих растений.

Металлические окрашенные опоры моют содовым раствором и дополнительно обрабатывают бордоской жидкостью. Для оцинкованных деталей используют горячую воду с 9%-м уксусом. Пластиковые трубы (ПВХ) дезинфицируют "Белизной". Деревянные части очищают хлоркой, сушат, затем пропитывают медным купоросом и покрывают известью.

Стекло теплиц моют раствором хозяйственного мыла или разбавленным средством для посуды. Завершающий этап — обработка 4%-м раствором хлорной извести. Для поликарбоната применяют напорную воду и раствор марганцовки.

Сравнение: чем обрабатывать конструкции теплицы