Один приём осенью избавит дачников от проблем с инструментами весной

Осень для дачников — время подведения итогов и подготовки к следующему сезону. Помимо ухода за растениями и домом, особое внимание стоит уделить садовому инвентарю. Если грамотно организовать хранение инструментов, весной не придётся тратить время на поиски и срочный ремонт.

Чистка и обработка

Первым делом нужно собрать все лопаты, тяпки, ножовки и грабли по участку. Рабочие поверхности очищают от земли и глины, затем хорошо просушивают. Металлические части желательно обработать солидолом или растительным маслом, чтобы предотвратить появление ржавчины. Деревянные черенки можно покрыть лаком либо смазать маслом — это продлит срок их службы.

Важно также провести "инвентаризацию": проверить состояние инструментов, убрать ржавчину и отметить, что стоит заменить или докупить. Удобно вести записи в блокноте — так проще подготовиться к следующему сезону.

Организация хранения

Чтобы инвентарь всегда был под рукой, в хозяйственной постройке можно оборудовать систему хранения.

• На стене закрепить панели с держателями для инструментов.

• Сделать стойку с креплениями для грабель, вил и лопат.

• Разместить полки или вбить крючки для мелких предметов — отверток, секаторов, плоскогубцев.

Такой порядок избавит от хаоса и сэкономит время весной.

Контейнеры и ящики

Для мелочей подойдут пластиковые контейнеры разного размера. Удобно разделить их по категориям: отдельно хранить семена, удобрения и мелкий инвентарь. Чтобы быстрее находить нужное, контейнеры лучше подписать.

Альтернативой могут стать деревянные ящики, картонные коробки и корзины. Они хорошо выдерживают перепады температуры и не трескаются на морозе, в отличие от тонкого пластика.

Итог

Правильный уход и системное хранение инструментов осенью — залог спокойного старта нового дачного сезона. Чистый и обработанный инвентарь прослужит дольше, а порядок в хозяйстве избавит от лишних хлопот.