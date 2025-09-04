Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лопаты
Лопаты
© commons.wikimedia.org by Tiesse is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:15

Как подготовить садовый инвентарь к зиме, чтобы он прослужил дольше

Осенняя обработка инвентаря защитит металл от ржавчины и дерево от растрескивания

С завершением сезона садовых работ важно позаботиться не только о растениях и участке, но и о садовом инвентаре. Правильная подготовка инструментов к зиме продлит срок их службы и избавит от лишних трат в следующем году.

Чистка и обработка инструментов

Первым делом нужно собрать по участку весь инвентарь — лопаты, тяпки, грабли, ножовки — и тщательно очистить его от земли и глины. После мойки инструменты необходимо хорошо просушить.

Деревянные черенки рекомендуется обработать: покрыть лаком или хотя бы смазать растительным маслом, чтобы предотвратить растрескивание. Металлические части защищают солидолом или тем же маслом. Если на поверхности есть ржавчина, её лучше удалить сразу.

Такая проверка помогает вовремя понять, какие инструменты пора заменить или докупить. Чтобы не забыть результаты инвентаризации, удобно вести записи в блокноте.

Хранение крупных инструментов

Чтобы весной не тратить время на поиски, стоит организовать удобную систему хранения. Хорошее решение — закрепить на стене в сарае или гараже панели для инструментов. Другой вариант — сделать деревянную стойку с полками и крючками.

Крупные предметы вроде вил и грабель удобно размещать на специальных креплениях, а мелкий инструмент — отвертки, секаторы, плоскогубцы — развесить на крючках или сложить в ящики.

Организация мелочей

Семена, удобрения и небольшие принадлежности лучше держать в отдельных контейнерах. Подойдут пластиковые ёмкости разного размера, но можно использовать и старые деревянные ящики, корзины или картонные коробки. Они более устойчивы к морозам, чем тонкий пластик, и не трескаются на холоде.

Чтобы не тратить время на поиски, каждую категорию вещей стоит разложить отдельно и промаркировать тару. Такой порядок позволит быстро находить нужное и сэкономит силы перед началом весенних работ.

Итог

Несколько часов, потраченные осенью на уборку и организацию инвентаря, избавят от множества хлопот весной. Чистые и правильно обработанные инструменты прослужат дольше, а порядок в сарае или кладовке сделает работу в саду более удобной и эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садовый дизайнер Иш: охидеи могут зацвести повторно в сентябре сегодня в 17:41

Осень без хандры: потому что орхидеи расцветают тогда, когда всё вянет

Орхидеи могут цвести повторно, если в сентябре правильно подрезать цветонос и обеспечить растению условия для восстановления.

Читать полностью » Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме сегодня в 17:21

Лоза против морозов: вот почему виноград выживает там, где яблони мёрзнут

Виноград в Вологодской области может пережить даже суровые морозы. Узнайте, как подготовить лозу к зиме и избежать главных ошибок.

Читать полностью » Встретили змею на даче: как сохранить спокойствие и избежать опасности сегодня в 16:53

Нашатырный спирт против гадюки: дачники раскрыли эффективный способ защиты

Змеи на даче - не приговор! Узнайте, как защитить свой участок от непрошеных гостей. 3 простых способа отпугнуть змей и обезопасить себя и близких.

Читать полностью » Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки сегодня в 15:52

Возрождение забытого гиганта: почему айва снова покоряет сады — три неочевидные причины

Айва возвращается в сады благодаря морозостойкости до -25°C, декоративному цветению и ароматным плодам. Узнайте о лучших сортах, правильной осенней посадке, защите от болезней и трёх необычных фактах: от «яблока любви» из Древней Греции до средневековых ароматизаторов.

Читать полностью » Залог идеального газона: осенняя подкормка – сроки, удобрения, ошибки сегодня в 14:59

Не дайте газону зачахнуть: ошибки в осенней подкормке, которых стоит избегать

Осенняя подкормка газона – залог пышной зелени весной! Узнайте, как правильно удобрять газон осенью, чтобы подготовить его к зиме и избежать болезней. Сроки, удобрения и частые ошибки.

Читать полностью » Садоводы рассказали, как повысить сладость тыквы с помощью золы и дрожжей сегодня в 14:32

Тыква сама знает, когда стать сладкой: простой приём ускоряет процесс

Как правильно собрать тыквы и сохранить их сладость? Простые приёмы помогут повысить вкус плодов и продлить срок хранения до весны.

Читать полностью » Как рыбные отходы увеличивают урожай: проверенный метод бабушек сегодня в 13:59

Забудьте про навоз: этот рыбный секрет преобразит ваш огород – растения будут в восторге

Узнайте, как рыбные отходы могут стать ценным органическим удобрением. Раскрываем секреты использования рыбных костей, голов и внутренностей для подкорки томатов, огурцов и других культур, чтобы повысить урожай и улучшить здоровье сада.

Читать полностью » RT: дачникам напомнили о необходимости удобрять почву и проводить обрезку сегодня в 13:49

Последний шанс сохранить плодородие: главные работы на участке перед зимой

Дачникам напоминают: август — время сбора урожая, ухода за почвой и подготовки сада к зиме. Какие работы стоит успеть сделать до конца сезона?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Бьюти-эксперт Avon: ароматы перегружают мозг и провоцируют головную боль
Культура и шоу-бизнес

Конор МакГрегор объявил о начале президентской кампании в Ирландии
Красота и здоровье

Врач предостерёг от операции по удалению камней из желчного пузыря без его удаления
Красота и здоровье

Психиатр Клерже назвал эмоции причиной возвращения лишних килограммов после диет
Красота и здоровье

Эксперт развеяла миф о строгих диетах и похудении
Туризм

Власти Таиланда предупредили о риске наводнений и оползней из-за тропического шторма
Красота и здоровье

Учёные выяснили, какие факторы чаще всего встречаются у людей, перешагнувших 90-летний рубеж
Еда

Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet