Сад с перголой
Сад с перголой
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:18

Дача только для себя: что теперь разрешено и запрещено

В России с 1 сентября запретили использовать дачные участки в коммерческих целях

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила использования садовых и дачных участков. Теперь их владельцам запрещено превращать землю в коммерческий объект, а нарушение грозит ощутимыми штрафами.

Что изменилось

По новому закону садовые и дачные наделы можно использовать только для личных нужд. Разрешается выращивать овощи и фрукты для себя, а также продавать излишки урожая. Но действуют ограничения: площадь участка не должна превышать 50 соток, а труд наёмных работников запрещён.

"Запрещается использовать дачные участки в качестве хостелов, складов, мастерских и автомоек. Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч рублей до 1% от кадастровой стоимости участка", — пояснил юрист Александр Хаминский.

Также нельзя продавать дом отдельно от земли или делить постройки между разными владельцами.

Если сосед использует участок незаконно

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, как действовать в случае, если сосед превратил участок в баню для аренды или коммерческое заведение.

"Первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями", — отметил Никита Чаплин.

Если согласования нет, можно пожаловаться в администрацию или госинспекцию по контролю за использованием недвижимости.

Другие нарушения и куда жаловаться

• если сосед организовал стихийную парковку, мешающую движению, жалоба подаётся в ГИБДД;
• при чрезмерной эксплуатации бани, вызывающей перегрузку водопровода, канализации и электросетей, стоит обращаться в Роспотребнадзор и местные органы власти;
• при явных признаках незаконного бизнеса можно инициировать налоговую проверку.

Почему это важно

Закон направлен на то, чтобы садовые и дачные участки использовались только по назначению. Он защищает интересы соседей и СНТ, предотвращает перегрузку инфраструктуры и упорядочивает земельные отношения.

