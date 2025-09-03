Грибки и насекомые зимуют под мульчей: как не дать им шанс

Осенняя обработка сада от вредителей и возбудителей болезней — важный этап подготовки участка к зиме. Она позволяет сократить численность насекомых и патогенной микрофлоры, которые с приходом весны могут нанести серьезный ущерб растениям.

Уборка растительных остатков

Первое, что необходимо сделать, — очистить участок от опавшей листвы, подгнивших плодов и сухих стеблей. Именно в таких остатках зимуют насекомые и развиваются возбудители заболеваний. Если они заражены грибками или плесенью, их лучше сжечь, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Обработка химическими и натуральными средствами

После уборки стоит провести дезинфекцию сада. Для этого применяют растворы медного купороса, бордоской смеси или другие фунгициды. Они помогают обезопасить растения от грибковых инфекций.

Для защиты от насекомых используют инсектициды, подбирая их в зависимости от конкретных вредителей. Альтернативой могут стать натуральные составы — настои чеснока, перца или полыни. Опрыскивание лучше проводить в сухую безветренную погоду, чтобы средство подействовало максимально эффективно.

Мульчирование почвы

Мульча не только сохраняет влагу, но и препятствует проникновению вредителей в грунт. Для мульчирования подойдут солома, кора, опилки или компост. Кроме того, такой слой улучшает структуру почвы и способствует развитию полезных микроорганизмов.

Ловушки для насекомых

Контролировать численность вредителей помогают клеевые ленты и специальные ловушки. Их размещают вдоль границ участка и в местах, где чаще всего скапливаются насекомые. Это снижает риск массового распространения вредителей весной.

Побелка деревьев

Отдельное внимание стоит уделить плодовым деревьям. Побелка защищает кору от солнечных ожогов, грибковых заболеваний и вредителей. Лучше всего использовать готовые составы, в которых уже содержатся фунгициды и инсектициды. Оптимальное время для процедуры — начало или середина октября.

Грамотная осенняя обработка сада помогает сохранить здоровье растений и заложить основу для будущего урожая.