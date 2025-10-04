Дача или дом? Миллионы строений в России готовятся сменить статус
Владельцы дач всё чаще задумываются о переводе своих строений в статус жилых домов. Такой шаг открывает больше возможностей для собственников, но требует времени и сил на оформление. По оценкам экспертов, в перспективе ближайших десяти лет около 1,5-2 миллионов садовых строений в России могут стать жилыми.
"В ближайшие годы рост числа переводов будет умеренным, но устойчивым. Вероятнее всего, массовый характер этот процесс может приобрести лишь в долгосрочной перспективе, когда инфраструктурные проекты будут реализованы в полном объёме, а законодательство станет более гибким и удобным для граждан", — считает владелец стройкомпании Максим Лазовский.
Почему перевод становится актуальным
Весной 2024 года в России начала действовать программа социальной догазификации СНТ. Её условия просты: участвовать могут только собственники домов со статусом жилых. Это стало стимулом для многих владельцев дач заняться переоформлением.
По данным Росреестра, с апреля 2024 по август 2025 года в стране из садовых в жилые перевели уже 10,8 тысячи домов. На начало 2025-го общее количество садовых строений составляло 14,4 миллиона.
Преимущества жилого статуса
Как поясняет директор по развитию проекта "Мой гектар" Игорь Калинин, перевод дачи в жилой дом открывает владельцу ряд возможностей:
-
оформить постоянную регистрацию;
-
упростить процедуру продажи и наследования;
-
использовать дом как залог при получении кредита;
-
повысить ликвидность объекта на 20-30%.
Но есть и минусы
При всех преимуществах у статуса жилого дома есть обратная сторона:
-
выше налог на имущество;
-
теряются льготы СНТ — субсидии на воду и электричество, а также льготный доступ к общей инфраструктуре.
Трудности с оформлением
Процедура перевода пока остаётся сложной. Дом должен соответствовать строгим строительным, санитарным и инженерным нормам. Поэтому процесс идёт медленно и массовым пока не стал.
Чаще всего перевод осуществляется в Центральном федеральном округе, включая Московскую область, где спрос на легальное жильё в СНТ особенно высок.
Сравнение: садовый и жилой дом
|Параметр
|Садовый дом
|Жилой дом
|Регистрация
|Нет постоянной прописки
|Возможна постоянная регистрация
|Наследство и продажа
|Больше ограничений
|Проще оформить и продать
|Кредит под залог
|Практически невозможно
|Допускается
|Налоги
|Ниже
|Выше
|Льготы СНТ
|Сохраняются
|Теряются
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: начинать перевод, не проверив соответствие дома нормам.
Последствие: отказ в регистрации.
Альтернатива: заранее провести экспертизу и устранить недочёты.
-
Ошибка: игнорировать налоговые последствия.
Последствие: дополнительные расходы.
Альтернатива: рассчитать выгоду заранее, сравнив налоги и преимущества.
-
Ошибка: спешить с оформлением без консультации.
Последствие: потеря времени и денег.
Альтернатива: обращаться к юристам по недвижимости.
А что если оставить дачу садовым домом?
Для тех, кто не планирует жить на участке круглый год, сохранять статус садового дома выгоднее. Сохраняются льготы, налоги остаются низкими, а требования к инженерным системам не такие строгие.
