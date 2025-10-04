Дача или дом? Миллионы строений в России готовятся сменить статус

Владельцы дач всё чаще задумываются о переводе своих строений в статус жилых домов. Такой шаг открывает больше возможностей для собственников, но требует времени и сил на оформление. По оценкам экспертов, в перспективе ближайших десяти лет около 1,5-2 миллионов садовых строений в России могут стать жилыми.

"В ближайшие годы рост числа переводов будет умеренным, но устойчивым. Вероятнее всего, массовый характер этот процесс может приобрести лишь в долгосрочной перспективе, когда инфраструктурные проекты будут реализованы в полном объёме, а законодательство станет более гибким и удобным для граждан", — считает владелец стройкомпании Максим Лазовский.

Почему перевод становится актуальным

Весной 2024 года в России начала действовать программа социальной догазификации СНТ. Её условия просты: участвовать могут только собственники домов со статусом жилых. Это стало стимулом для многих владельцев дач заняться переоформлением.

По данным Росреестра, с апреля 2024 по август 2025 года в стране из садовых в жилые перевели уже 10,8 тысячи домов. На начало 2025-го общее количество садовых строений составляло 14,4 миллиона.

Преимущества жилого статуса

Как поясняет директор по развитию проекта "Мой гектар" Игорь Калинин, перевод дачи в жилой дом открывает владельцу ряд возможностей:

оформить постоянную регистрацию;

упростить процедуру продажи и наследования;

использовать дом как залог при получении кредита;

повысить ликвидность объекта на 20-30%.

Но есть и минусы

При всех преимуществах у статуса жилого дома есть обратная сторона:

выше налог на имущество;

теряются льготы СНТ — субсидии на воду и электричество, а также льготный доступ к общей инфраструктуре.

Трудности с оформлением

Процедура перевода пока остаётся сложной. Дом должен соответствовать строгим строительным, санитарным и инженерным нормам. Поэтому процесс идёт медленно и массовым пока не стал.

Чаще всего перевод осуществляется в Центральном федеральном округе, включая Московскую область, где спрос на легальное жильё в СНТ особенно высок.

Сравнение: садовый и жилой дом