Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утепление дачи осенью
Утепление дачи осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:17

Дача или дом? Миллионы строений в России готовятся сменить статус

Эксперты прогнозируют перевод до 2 миллионов садовых строений в жильё за 10 лет

Владельцы дач всё чаще задумываются о переводе своих строений в статус жилых домов. Такой шаг открывает больше возможностей для собственников, но требует времени и сил на оформление. По оценкам экспертов, в перспективе ближайших десяти лет около 1,5-2 миллионов садовых строений в России могут стать жилыми.

"В ближайшие годы рост числа переводов будет умеренным, но устойчивым. Вероятнее всего, массовый характер этот процесс может приобрести лишь в долгосрочной перспективе, когда инфраструктурные проекты будут реализованы в полном объёме, а законодательство станет более гибким и удобным для граждан", — считает владелец стройкомпании Максим Лазовский.

Почему перевод становится актуальным

Весной 2024 года в России начала действовать программа социальной догазификации СНТ. Её условия просты: участвовать могут только собственники домов со статусом жилых. Это стало стимулом для многих владельцев дач заняться переоформлением.

По данным Росреестра, с апреля 2024 по август 2025 года в стране из садовых в жилые перевели уже 10,8 тысячи домов. На начало 2025-го общее количество садовых строений составляло 14,4 миллиона.

Преимущества жилого статуса

Как поясняет директор по развитию проекта "Мой гектар" Игорь Калинин, перевод дачи в жилой дом открывает владельцу ряд возможностей:

  • оформить постоянную регистрацию;

  • упростить процедуру продажи и наследования;

  • использовать дом как залог при получении кредита;

  • повысить ликвидность объекта на 20-30%.

Но есть и минусы

При всех преимуществах у статуса жилого дома есть обратная сторона:

  • выше налог на имущество;

  • теряются льготы СНТ — субсидии на воду и электричество, а также льготный доступ к общей инфраструктуре.

Трудности с оформлением

Процедура перевода пока остаётся сложной. Дом должен соответствовать строгим строительным, санитарным и инженерным нормам. Поэтому процесс идёт медленно и массовым пока не стал.

Чаще всего перевод осуществляется в Центральном федеральном округе, включая Московскую область, где спрос на легальное жильё в СНТ особенно высок.

Сравнение: садовый и жилой дом

Параметр Садовый дом Жилой дом
Регистрация Нет постоянной прописки Возможна постоянная регистрация
Наследство и продажа Больше ограничений Проще оформить и продать
Кредит под залог Практически невозможно Допускается
Налоги Ниже Выше
Льготы СНТ Сохраняются Теряются

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать перевод, не проверив соответствие дома нормам.
    Последствие: отказ в регистрации.
    Альтернатива: заранее провести экспертизу и устранить недочёты.

  • Ошибка: игнорировать налоговые последствия.
    Последствие: дополнительные расходы.
    Альтернатива: рассчитать выгоду заранее, сравнив налоги и преимущества.

  • Ошибка: спешить с оформлением без консультации.
    Последствие: потеря времени и денег.
    Альтернатива: обращаться к юристам по недвижимости.

А что если оставить дачу садовым домом?

Для тех, кто не планирует жить на участке круглый год, сохранять статус садового дома выгоднее. Сохраняются льготы, налоги остаются низкими, а требования к инженерным системам не такие строгие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрономы назвали оптимальные сроки посадки зимнего чеснока в разных регионах России вчера в 17:16
Те, кто сажает чеснок в эти дни, всегда собирают крупные головки — вот в чём их секрет

Узнайте, когда и при какой температуре лучше сажать зимний чеснок, чтобы получить крупные, здоровые головки и богатый урожай.

Читать полностью » Деревянные грядки разрушаются быстрее при полиэтилене, долговечность увеличивает антисептическая обработка вчера в 17:15
Красота обернётся трухой: ошибка дачников сокращает срок службы грядок

Почему деревянные грядки быстро разрушаются и какие методы реально помогают продлить их жизнь? Подробный разбор эффективных способов.

Читать полностью » Осенняя перекопка улучшает структуру почвы вчера в 16:15
Вот что произойдёт с землёй, если не копать её осенью: ответ не так очевиден

Узнайте, зачем осенью перекапывают сад, когда это действительно необходимо, а когда можно обойтись без лишней работы.

Читать полностью » Посадка английского плюща ради декоративности вызывает деградацию почвы и гибель растений вчера в 16:14
Красота с ядовитой улыбкой: чем опасен плющ на заборе и стенах

Английский плющ красив, но коварен. Узнайте, почему он считается опасным инвазивным видом и чем заменить его в саду.

Читать полностью » Перекорм глицинии азотными удобрениями снижает цветение, стимулирует рост зелёной массы вчера в 15:14
Живой водопад над садом: глициния-зонт превращает участок в сказку

Глициния может стать не только каскадной лианой, но и настоящим зонтом. Разбираемся, зачем это нужно и как правильно её сформировать.

Читать полностью » Осенняя обрезка герани в октябре при температуре +12…+16 °C — советы цветоводов вчера в 14:22
Герань превращается в скелет у окна: вот что спасёт растение в октябре

Осенью герань тянется к свету и теряет силы. Узнайте, как 15-минутная обрезка в октябре спасает растение и помогает ему зацвести пышно летом.

Читать полностью » Свёкла плохо всходит в холодной почве, исправить помогает прогрев и замачивание вчера в 14:03
Корнеплод мстит за ошибки: свёкла не прощает халатности на грядке

Урожай свёклы стал мелким, а листья покраснели? Причины могут быть неожиданными. Разбираем все ошибки, которых легко избежать.

Читать полностью » Садоводы Башкортостана: виноград в подвале и холодильнике сохраняется до 3 месяцев вчера в 13:22
Соседи выбрасывают, а башкирские хозяйки кладут в опилки — секрет живых ягод винограда

Жители Башкортостана делятся секретами, как сохранить виноград свежим и сочным до Нового года — простые и доступные способы, которые работают в квартирах и домах.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы
Спорт и фитнес
Специалисты: регулярные тренировки со скакалкой снижают стресс и улучшают сон
Наука
На обратной стороне Луны температура мантии ниже
Дом
Химики предупреждают: абразивы и хлор разрушают покрытие черной сантехники
Авто и мото
70% водителей ошибаются при развороте под знаком Поворот налево запрещён
Авто и мото
Дистанционное управление стёклами снижает риск повреждения салона на 75%
Красота и здоровье
Настоящие признаки расставания: отчуждение, разные цели и безразличие
Туризм
Анна Гекдемир о своём путешествии: японцы тратят на гостей больше, чем получают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet