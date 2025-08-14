Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дача и налоги
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Земля, ягоды, шипы и даже белки: чем можно заразиться, не отходя от грядки

Врач Сережина: летом на даче повышен риск заражения мышиной лихорадкой

Лето — прекрасная пора для работы на участке, но и время, когда риск подхватить неприятную заразу особенно высок. Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина рассказала РИАМО, какие инфекции могут испортить дачный сезон.

Самая опасная — мышиная болезнь

В первую очередь, стоит опасаться так называемой мышиной лихорадки — инфекции, вызванной бактериями иерсиниями. Они могут попасть в организм через загрязнённые продукты, воду или при контакте с инфицированными поверхностями.

Не забудьте про клещей и кишечные инфекции

Летом увеличивается риск подхватить клещевой энцефалит или боррелиоз. Даже обычные продукты, забытые на солнце, могут стать причиной кишечных инфекций — особенно если не соблюдать элементарные правила гигиены.

Грибок прячется в почве и на растениях

"Грибковые инфекции распространены повсеместно — в земле, на зелени, даже на деревьях. Через микротрещины на коже они легко проникают в организм. Особенно часто это происходит при работе с колючими растениями — например, шипы роз при обрезке могут занести грибок глубже в ткани", — пояснила Вера Сережина.

Такие заражения могут привести к воспалениям, дерматитам и трещинам кожи.

Осторожно: дикие животные — переносчики бешенства

Даже такие, на первый взгляд, милые соседи как ежи или белки, могут быть носителями опасных инфекций, включая бешенство. Не стоит пытаться их трогать или кормить с рук.

Подготовка дачи к осени — тоже важна

Эксперт товарной категории "Дом и сад" компании modi Татьяна Михайлова напомнила, что по окончании сезона важно не только позаботиться о себе, но и о своём загородном доме. Уборка, мытьё окон и текстиля, сортировка вещей и размещение их в герметичных контейнерах защитят от пыли, влаги и вредителей в межсезонье.

