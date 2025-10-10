Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Tolleya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:30

Пока не пошёл снег: как спасти садовую мебель от зимы и не покупать новую весной

Осенью нужно законсервировать садовую мебель, чтобы продлить срок службы

Когда осень постепенно сменяет летнее тепло, приходит время заняться тем, о чём летом редко задумываются: сохранить садовую мебель в порядке до следующего сезона. От того, насколько тщательно проведена консервация, зависит срок службы любимых столов, кресел и шезлонгов. Чтобы весной не пришлось покупать новое, стоит потратить пару часов на грамотную подготовку к хранению.

Почему важно готовить мебель заранее

Дерево трескается от перепадов влажности, металл ржавеет, пластик теряет цвет и становится хрупким. Даже качественные изделия — из акации, ротанга, алюминия или полипропилена — без ухода быстро теряют вид. Поэтому осенняя профилактика — не прихоть, а разумная инвестиция.

Главная цель — удалить загрязнения, высушить, защитить от влаги и обеспечить циркуляцию воздуха во время хранения. А значит, каждый материал требует своего подхода.

Сравнение материалов и особенностей ухода

Материал Основная угроза Что делать перед хранением Чем обработать
Дерево Влага, плесень, пересыхание Мыть, сушить, покрыть защитным маслом Масло для тика, восковая пропитка
Металл Ржавчина, сколы краски Удалить грязь, зачистить повреждения Антикоррозийная краска, преобразователь ржавчины
Пластик Потеря цвета, трещины Вымыть, высушить, избегать мороза Полироль или силиконовый спрей

Советы шаг за шагом

1. Разборка конструкций

Сначала стоит снять все мягкие и декоративные элементы — подушки, чехлы, зонты, вставки. Проверь крепления и болты: ослабленные за зиму могут окончательно расшататься. Если мебель складная, аккуратно разложи элементы и подпиши их, чтобы весной не перепутать.

2. Глубокая очистка

Просто смахнуть пыль недостаточно. Мыльный раствор и щётка подойдут для большинства поверхностей. Для старых пятен можно использовать специализированные очистители — например, спрей для пластиковых поверхностей или средство для древесины с натуральными компонентами. Остатки птичьего помёта и сока растений особенно опасны: они разъедают покрытие.

3. Полная сушка

Ни в коем случае не убирай мебель влажной. Даже несколько капель, оставшихся в трубках или стыках, могут вызвать ржавчину или грибок. Оптимально — просушить вещи в сухом помещении не менее двух суток. Для ускорения процесса пригодится бытовой фен или компрессор, особенно если мебель металлическая и имеет полости.

4. Защитная обработка

На этом этапе мебель должна быть идеально чистой и сухой.

  • Дерево покрывают маслом — чаще тиковым или льняным. Оно питает волокна и предотвращает растрескивание.

  • Металл тщательно осматривают: сколы зачищают, наносят преобразователь ржавчины, а затем слой эмали или лака.

  • Пластик можно обработать полиролью или силиконом — это предотвратит пожелтение и облегчит весеннюю чистку.
    Текстильные элементы — чехлы и подушки — после стирки стоит обработать водоотталкивающим спреем.

5. Упаковка и размещение

Хранить мебель лучше в сухом, проветриваемом помещении: гараже, сарае или на утеплённой веранде. Плотный полиэтилен использовать не стоит — под ним собирается конденсат. Лучше выбрать дышащие чехлы, старые простыни или специальные тканевые покровы.
Если мебель громоздкая, разборка обязательна. Под ножки полезно подложить деревянные бруски или пенопласт, чтобы воздух циркулировал снизу.

А что если нет места для хранения?

Если подвал или гараж заняты, не стоит оставлять мебель просто под открытым небом. Альтернатива — купить компактный садовый ящик или шатёр из ПВХ-полотна. Такие конструкции стоят недорого и создают сухой микроклимат. Пластиковые и алюминиевые изделия можно хранить на балконе, но при этом важно накрыть их влагозащитным чехлом и не прижимать к стене.

FAQ

Какое масло выбрать для деревянной мебели?
Лучше использовать тиковое или датское масло. Они глубоко проникают в структуру древесины и защищают от влаги.

Можно ли хранить мебель на балконе зимой?
Да, если температура не падает ниже -15 °C и мебель защищена тканевым чехлом.

Что делать с садовыми подушками?
Их следует постирать, высушить и убрать в герметичный контейнер или шкаф в доме.

Как защитить металл без перекраски?
Использовать прозрачный антикоррозийный лак или спрей с силиконовой основой.

Сколько раз в год нужно обрабатывать дерево маслом?
Достаточно одного раза перед зимовкой. Весной можно освежить покрытие тонким слоем.

