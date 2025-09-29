Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лаванда
Лаванда
© flickr.com by oatsy40 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:11

Скучный огород превращается в журнал: три растения, которые меняют всё

Лаванда, гортензия и томаты Черри признаны простыми способами оживить участок

Многие дачники замечали: идёшь мимо чужого участка — и глаз радуется. Всё зелёное, цветы пышные, атмосфера будто со страницы журнала. А смотришь на собственный огород — вроде и стараешься, и сажаешь, и поливаешь, но картинка получается не такой гармоничной. Секрет не в количестве растений, а в правильном подборе акцентов. Иногда достаточно трёх удачных посадок, чтобы сад заиграл красками и перестал выглядеть скучно. Об этом пишет автор канала "Litskevich Design".

Лаванда — аромат и простота

Лаванда — растение, которое превращает обычный сад в уголок Прованса. Она цветёт практически всё лето, не капризничает и не требует сложного ухода.

Почему стоит выбрать лаванду

  • Она почти не болеет и не нуждается в частом поливе.

  • Её насыщенный аромат отпугивает комаров и других насекомых.

  • Даже засушенные соцветия украсят интерьер или садовую композицию.

  • Кусты живут годами, радостно обновляясь каждую весну.

Идеи использования

Лаванду можно высаживать вдоль дорожек, возле террасы или у входа в дом. Её кустики образуют аккуратные бордюры, которые не только красиво выглядят, но и наполняют пространство нежным ароматом.

Совет: растение любит солнце и лёгкую почву. Посадив его один раз, вы будете наслаждаться цветением многие годы.

Гортензия — пышность без капризов

Гортензия известна своей декоративностью и при этом удивительно проста в уходе. Её крупные "шапки" цветов украшают участок с лета до самой осени, а в северных регионах она чувствует себя не хуже, чем в южных.

Преимущества гортензии

  • Цветёт пышно и долго, радуя глаз с июня по октябрь.

  • Сохраняет декоративность даже зимой, когда на кусте остаются сухие соцветия.

  • Легко размножается черенками, поэтому можно быстро создать живую изгородь.

  • Хорошо переносит разные климатические условия.

Лайфхаки для дачи

Из гортензии можно сделать живую изгородь вдоль забора или уютный уголок с лавочкой. Даже один куст у крыльца сразу создаёт ощущение ухоженности.

Совет: весной не забудьте подкормить растение — и оно отблагодарит вас обильным цветением.

Томат "Черри" — вкус и декор

Многие думают, что овощи — это только про еду. Но миниатюрные томаты "Черри" способны стать настоящим украшением участка. Их яркие плоды смотрятся как бусины на зелёной листве и при этом радуют урожаем.

Почему именно "Черри"

  • Эти томаты можно выращивать даже в больших горшках или ведре.

  • Для их плодоношения не нужна теплица.

  • Урожай появляется даже в прохладное лето.

  • Они декоративны: кусты с яркими кистями украшают двор не хуже цветов.

Идеи оформления

Подвяжите томаты к арке, лестнице или декоративной опоре. В итоге получите не только вкусные плоды, но и живую композицию, которая станет центром внимания на участке.

Совет: выбирайте раннеспелые сорта — они наиболее надёжные и стабильно плодоносят.

Сравнение трёх "спасителей сада"

Растение Функция Уход Доп. преимущества
Лаванда аромат, фон, отпугивание насекомых минимальный декоративна даже сухой
Гортензия пышный акцент, изгородь подкормка весной эффектна круглый год
Черри урожай и украшение подвязка, полив подходит для горшков

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Высадить слишком много культур → перегруженный сад → ограничиться 2-3 акцентами.

  • Игнорировать особенности почвы → слабый рост лаванды → посадка в лёгкую и солнечную зону.

  • Ожидать мгновенного эффекта → разочарование → дать растениям 1-2 года на раскрытие потенциала.

А что если…

Если объединить эти три культуры, участок станет не просто дачным, а дизайнерским. Лаванда создаст фон и аромат, гортензия обеспечит пышность и объём, а томаты "Черри" добавят ярких акцентов и урожая. Такой набор подойдёт и для начинающих, и для тех, кто устал от капризных растений.

FAQ

Можно ли выращивать лаванду в средней полосе?
Да, при условии солнечного места и лёгкой почвы она прекрасно зимует.

Как ухаживать за гортензией?
Достаточно весной внести удобрение и при необходимости полить в засушливый период.

Стоит ли сажать "Черри" без теплицы?
Да, они отлично растут в открытом грунте и даже в контейнерах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти сегодня в 18:15

Ядовитый страж лесов: вот почему тис называют парадоксом природы

Тис ягодный — загадочное дерево Европы: вечнозелёное, ядовитое и долгоживущее, оно стало символом памяти, источником лекарств и объектом исследований.

Читать полностью » Карликовая вишня требует солнечного участка регулярной обрезки и умеренного полива для стабильного урожая сегодня в 17:30

Мини-дерево с характером: как карликовая вишня украшает сад и кормит хозяина

Карликовая вишня — компактный кустарник, который украшает сад и дарит сладкие плоды. Узнайте, как за ней ухаживать и использовать в ландшафте.

Читать полностью » Садоводы рекомендовали обрезать ослабленные яблони и груши в сентябре сегодня в 17:19

Сад рискует потерять здоровье без этой процедуры: вот какие деревья нельзя оставлять без внимания

Какие плодовые деревья стоит обрезать до октября и почему сентябрь — лучший момент для этих садовых работ.

Читать полностью » Дупло небольшое можно обработать медным купоросом и закрыть садовым варом для защиты сегодня в 16:30

Садоводы всю жизнь ошибались: почему цемент в дупле убивает дерево быстрее грибка

Как безопасно вылечить дупло на яблоне или вишне без "цемента" и лишних травм? Пошаговая схема, материалы и ошибки, которых стоит избежать.

Читать полностью » Житель Сан-Франциско создал коллекцию суккулентов из бесплатных черенков сегодня в 16:11

Суккуленты достаются даром: вот где их ищут опытные цветоводы

Хотите коллекцию суккулентов, не тратя ни копейки? Узнайте, какие виды легко размножить черенками и как создать "сад по обмену".

Читать полностью » Физалис ягодный отличается сладкими ароматными плодами подходит для десертов варенья и свежего употребления сегодня в 15:30

Красота или еда: чем отличается декоративный физалис от овощного и ягодного

Узнайте, как вырастить физалис на своём участке и превратить его в источник ярких плодов для кулинарных экспериментов.

Читать полностью » В Рязанской области рекомендуют ловушки и сетку для защиты грядок от кротов сегодня в 14:37

Кроты идут на штурм газонов и теплиц: что делать садоводу в Рязанской области

Кроты портят грядки и газон, оставляя после себя земляные кучи. В Рязанской области нашли несколько решений, которые помогают защитить сад.

Читать полностью » Малина отзывчива на удобрения поэтому подкормки трижды за сезон обеспечивают сладкие и крупные ягоды сегодня в 14:06

Малина обиделась и ушла в тень: ошибки, из-за которых ягоды остаются мелкими и кислыми

Почему малина может плохо плодоносить и как исправить ситуацию? Разбираем главные ошибки садоводов и проверенные способы увеличить урожай.

Читать полностью »

Новости
Наука

Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская
Питомцы

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки
Авто и мото

Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40%
Еда

Свекольный, фруктовый и мятный квас становятся популярными вариациями традиционного напитка
Туризм

Шерегеш в 2024 году принял 2,5 млн туристов и стал самым популярным горнолыжным курортом России
Красота и здоровье

Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет
Еда

Шеф Денис Перевоз рассказал, как приготовить варенье из огурцов с лимоном и специями
Культура и шоу-бизнес

Новый фильм "Симпсоны" выйдет в кино 23 июля 2027 года — 20th Century Studios
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet