Устали от бедной почвы на огороде? Посадите эти культуры, чтобы её восстановить

Отдохните вместе с почвой: какие культуры сажать на огороде для ее обновления?

Любой огород нуждается в периодическом «отдыхе» для восстановления плодородия и структуры почвы. Это связано с тем, что постоянное возделывание одних и тех же культур истощает землю, вымывая из нее питательные вещества.

Чтобы восстановить плодородие и дать отдых почве, опытные огородники практикуют чередование выращиваемых культур и использование сидератов. Рассмотрим, какие растения лучше всего подходят для этих целей.

Сидераты

Сидераты - это специальные культуры, которые высаживают на определенное время с целью улучшения свойств почвы. Они быстро растут, обогащая грунт питательными веществами и органикой. Наиболее популярные сидераты для огорода:

Горчица - активно насыщает почву азотом, улучшает её структуру и защищает от эрозии.

Рожь - глубоко проникает корнями, рыхлит и обогащает почву органикой.

Фацелия - накапливает фосфор и калий, улучшает водный и воздушный режим грунта.

Гречиха - мощно развивающаяся надземная часть обогащает почву гумусом.

Донник - улучшает структуру и насыщает грунт азотом.

Сидераты высевают весной или осенью на свободные от основных культур участки. Они растут 1,5-2 месяца, затем их скашивают и перекапывают в почву, обогащая ее органическим веществом.

Сидерация по принципу "зелёного удобрения" - отличный способ дать отдых почве и повысить её плодородие.

Чередование культур

Помимо сидератов, важно чередовать на участке выращивание разных групп овощных растений. Это позволяет предотвратить истощение почвы и снизить риск заболеваемости.

Примеры успешного чередования:

после корнеплодов (морковь, свекла) сеять зелёные или бахчевые культуры;

после пасленовых (томаты, баклажаны) высаживать бобовые или луковичные;

на место капусты, кочанной или цветной, высаживать озимые сорта.

Соблюдая севооборот, вы не только даете возможность почве отдохнуть, но и значительно увеличиваете урожайность основных овощных культур.

Сидераты в совокупности с чередованием культур - эффективные способы восстановления плодородия почвы и повышения её общего здоровья. Применяя эти методы, вы сделаете свой огород по-настоящему богатым и плодородным.

Фото: gemini.info.usaid.gov by Ben Barber.