Хотите вырастить невероятно сладкие овощи? Знайте, чем их поливать

Сладкая, сочная свёкла и морковь - это мечта любого дачника. Но как добиться того, чтобы корнеплоды получились действительно сахаристыми и ароматными? Секрет прост - нужно знать, чем именно их поливать.
Самый действенный способ - это поливать свёклу и морковь раствором марганцовки. Всего пара капель марганцовокислого калия на ведро воды придаст овощам невероятно сладкий вкус.
Дело в том, что марганец является важным микроэлементом для накопления сахаров в корнеплодах. Он стимулирует активность ферментов, которые отвечают за синтез сахарозы. В результате овощи становятся просто таять во рту.
Но важно соблюдать меру - слишком высокая концентрация марганцовки может навредить растениям. Оптимальное соотношение - 2-3 кристаллика на 10 литров воды. Этого будет вполне достаточно для придания овощам сладости.
Ещё один хороший вариант - поливать грядки с морковью и свеклой настоем золы. Зольный раствор богат калием, который также играет важную роль в накоплении сахаров в корнеплодах. Достаточно просто залить щепотку золы кипятком, настоять и полить овощи этим настоем.
Применяя эти простые агроприемы, вы гарантированно сможете вырастить на своем участке действительно сладкую, сочную свёклу и морковь. Порадуйте себя и близких великолепным урожаем!
Фото: Medved'.
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