Живучесть многолетних сорняков: как они размножаются

Пожалуй, самая трудоёмкая и утомительная работа на огороде - это борьба с сорняками. Особенно тяжело справиться с многолетними сорняками, такими как пырей ползучий или осот. Они упорно лезут на грядки, несмотря на все усилия. Но есть надежный способ раз и навсегда решить эту проблему.

Почему сорняки такие живучие?

Многолетние злостные сорняки вроде пырея или осота доставляют огородникам немало хлопот. Причина их упорства - способность размножаться не только семенами, но и вегетативно, то есть частями корневищ и корней.

Даже если вы тщательно прополете грядку, оставив на ней ни одного видимого сорняка, через некоторое время они снова появятся. Дело в том, что в земле остаются мелкие фрагменты корневищ, которые дают новые побеги. Так что ручная прополка лишь на время решает проблему.

Выход есть - мульчирование!

Современные исследования показали, что самое эффективное средство борьбы с сорняками - мульчирование. Сущность этого приема заключается в том, что поверхность почвы равномерно покрывается специальным органическим материалом.

Роль такой мульчи могут играть опилки, солома, перегной, торф, измельченные ветки и даже бумага. Подобное покрытие препятствует прорастанию семян сорняков, не давая им доступа к свету и кислороду. А частично подавляет и развитие многолетников, буквально "душа" их корневища.

В результате вы избавляетесь от сорняков без изнурительной ручной прополки. Причем мульча не только препятствует их росту, но и улучшает структуру, влагоудерживающие свойства и плодородие почвы.

Как правильно замульчировать грядки?

Для эффективной борьбы с сорняками, в том числе самыми злостными, толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 5-7 см. Периодически, по мере разложения, его нужно обновлять.

Лучше всего использовать компост, перепревшие опилки или кору деревьев. Можно также применять сочетание различных мульчирующих материалов. Главное, чтобы они были экологически чистыми и не содержали семян сорных растений.

Такой простой приём, как мульчирование, позволит вам избавиться от сорняков, в том числе самых проблемных, на весь сезон. А значит, можно забыть о трудоемкой ручной прополке!

Фото: web.archive.org by ADune.