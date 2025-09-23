Бесплатное удобрение под ногами: деревья зимой отблагодарят щедрым урожаем

Обработка сада золой перед зимой — традиция, проверенная временем. Особенно это актуально для жителей Владимирской области, где суровые зимы чередуются с оттепелями, а садовые культуры весной требуют особого внимания. Зола помогает не только укрепить деревья и кустарники, но и снизить риск болезней, которые активизируются во влажном климате региона.

Чем полезна зола для сада

Зола — это натуральное удобрение, содержащее калий, кальций, магний и фосфор. Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают устойчивость растений к морозам и улучшают плодородие почвы. В отличие от химических удобрений, зола полностью безопасна и подходит для любого типа почвы, включая глинистые, которых много во Владимирской области.

Кроме питания, зола работает как природный антисептик. Её щёлочная реакция помогает бороться с грибковыми инфекциями и личинками вредителей. Особенно эффективно использовать её после дождливой осени, когда риск заболеваний у деревьев и кустарников повышен.

"Золу я всегда вношу поздней осенью — и деревья переносят морозы заметно лучше", — сказал садовод из Суздальского района Алексей Громов.

Сравнение удобрений для осенней обработки