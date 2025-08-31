Садоводы Приморья готовят участки к зиме: хитрый приём спасёт деревья и грядки

Жители Приморского края знают: осень здесь обманчива. Сегодня +15 и солнце, а завтра резкий ветер с моря, мокрый снег и ночные заморозки. Такой климат заставляет садоводов действовать заранее и тщательно готовить участок к зиме. Правильная подготовка помогает сохранить деревья и кустарники, уберечь почву от вымерзания и заложить основу для щедрого урожая следующего года.

Уборка и санитария сада

Первый этап — очистка участка. В Приморье из-за влажного климата осенняя листва разлагается медленно и становится рассадником грибков и вредителей. Поэтому листья, падалицу и сухие ветки лучше убирать сразу. Их можно компостировать, но не рядом с грядками.

Также важно провести санитарную обрезку: удалить сухие и повреждённые ветви у деревьев и кустарников. Это снизит риск распространения болезней, особенно типичных для региона — парши и мучнистой росы.

"Главное — не оставлять гниющую листву на зиму. Весной грибки взорвутся бурным ростом, и весь сад пострадает", — отметил местный садовод Сергей Иванов.

Защита почвы и грядок

В Приморском крае зима нестабильна: то мороз до -20, то оттепель с дождём. Такие колебания губят корни растений. Чтобы почва лучше держала тепло и влагу, её мульчируют. Подойдут хвоя, сухие листья или солома. На грядки можно внести перегной и золу — они обогатят землю и создадут защитный слой.

Подготовка деревьев и кустарников

Плодовые деревья нуждаются в побелке штамбов. Это защитит кору от солнечных ожогов и морозобоин, которые в Приморье особенно актуальны из-за контрастных перепадов температур. Кустарники, особенно смородина и малина, требуют подвязки и лёгкого укрытия лапником или агроволокном.

Укрытие многолетников

Розы, клематисы и другие декоративные растения плохо переносят приморскую зиму, когда мороз чередуется с сыростью. Их обрезают, присыпают землёй и прикрывают лапником. Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы) можно замульчировать толстым слоем торфа.

Борьба с вредителями

Осень — время обработок. В Приморье садоводы используют железный купорос и бордосскую жидкость, чтобы уничтожить личинки насекомых и споры грибов. Особенно это важно для яблонь и груш, которые часто страдают от парши в условиях повышенной влажности.

Водоотведение и дренаж

Осенние дожди и снегопады могут привести к застою воды. В низинах лучше заранее сделать канавки для стока. Это простое действие спасает сад от выпревания и образования ледяной корки.

Хранение урожая

Подготовка к зиме — это не только уход за садом, но и забота о собранных плодах. Влажный климат края требует особого внимания: овощи и яблоки хранятся дольше при умеренной температуре и хорошей вентиляции. Многие используют погреба и специальные ящики с песком.

Осень в Приморье непредсказуема, но именно это заставляет садоводов действовать тщательно и заблаговременно. Правильная подготовка сада к зиме помогает сохранить растения, укрепить почву и встретить весну без потерь.