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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:15

Дачники годами поливают неправильно: одна привычка мешает растениям получать всю влагу

Выбор времени для орошения участка критически важен: ошибки в режиме подачи воды способны привести к гибели урожая, лишая растения жизненных сил. Эксперт Союза садоводов Росси, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NewsInfo объяснила, почему вечерний полив открытого грунта предпочтительнее утреннего и дневного.

Ранее сообщалось, что полив в пик солнечной активности не приносит пользы, так как большая часть влаги испаряется с поверхности земли, не доходя до корневой системы.

При этом многие дачники сталкиваются с тем, что хаотичный график полива становится причиной сброса бутонов у овощных культур.

"Огород поливать как раз надо вечером. Чтобы растения успели за ночь напитаться водой. Придет утро, жара настанет, солнце, а они уже поддержаны влагой, поэтому хорошо перестоят день. Поливать утром не лучший вариант", — отметила Воронова.

Эксперт пояснила, что в дневные часы биологические циклы растений замедляют поглощение воды. Попытки увлажнить почву при ярком солнце часто заканчиваются неудачей, а попадание капель на листья грозит ожогами. В такой ситуации дачникам приходится искать способы, как предотвратить растрескивание почвы, которое обнажает и травмирует корни.

"В теплице лучше поливать по утрам, потому что теплица должна успеть высохнуть до вечера. Если вечером теплицу поливать, там будет конденсат и всякие болезни", — пояснила эксперт.

Для закрытого грунта действуют иные правила, так как вечернее увлажнение провоцирует развитие патогенной микрофлоры. Регулировка микроклимата в укрытии требует осторожности, так как интенсивный перегрев в теплице быстро истощает силы посадок. Важно помнить, что даже при автоматизации процессов, когда современные технологии полива берут на себя рутину, соблюдение временных интервалов остается за садоводом. Также стоит избегать крайностей, так как избыточный полив ошибочно принимают за дефицит влаги, что приводит к увяданию кустов из-за гибели корней.

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Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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